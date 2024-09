A 2022-es adatok szerint az Egyesült Államok Kína után a második legnagyobb szennyező a világon. És bár a képzeletbeli dobogóra India is felférne, az USA háromszor annyi üvegházhatású gázt bocsát ki, mint a dél-ázsiai ország. Fontos különbség azonban, hogy míg az USA-ban 333 millió ember, addig Indiában 1,14 milliárdnyi ember él. Az Egyesült Államok károsanyag-kibocsátásának jelentős részéért (28%) a közlekedés tehető felelőssé. Érthető tehát, ha az amerikaiak elsősorban azon a területen kívánnak változtatni.

A 2022-26 között tartó pénzügyi időszakban több mint ötmilliárd dollárt különítettek el elektromos iskolabuszok vásárlására. A Tiszta Iskolabusz Programban (CSP) összesen 991 pályázat keretében összesen legalább 8727 darab dízelbusz cseréje történhet meg villanyhajtásúra. A rendelkezés rengeteg, több mint ezer tankerületet érint és nemcsak az előremutató környezetvédelmi programjáról ismert nyugati, hanem a keleti parti államok is jócskán kivehetik a részüket a fejlesztésből.

Magyar szemmel nézve grandiózus fejlesztésről van szó. Csak egy kis érdekesség: az egyik gyártó, a Blue Bird nemrég adott ki közleményt arról, hogy elkészült a kétezredik elektromos iskolabuszuk. Magyarországon a teljesen magyar tulajdonú Kravtex gyártott ennyi buszt összesen, több mint húsz év alatt. Igaz, a Blue Bird eredményei nemcsak az USA-ra korlátozódnak. A fent nevezett mennyiségen 41 USA-tagállam és 4 kanadai tartomány osztozik.

Az eredmény így is pazar, ugyanis számításaik szerint kétezer dízelbusz kiváltásával legalább 21 ezer tonnával lehet csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Ekkora mennyiségű elektromos iskolabusz forgalomba állítása azt is jelenti, hogy legalább 150 ezer kisdiák már zéró emissziós módon teheti meg az iskola és az otthona közötti távolságot. Ennek már csak azért is van jelentősége, mert a gyermekek légzése szaporább (20-30/perc) a felnőttekénél (12-20/perc), vagyis egységnyi idő alatt több mikrorészecskét tudnak belélegezni.

Nem csoda, ha a Blue Birdnek bővítenie kellett a kapacitást 2023-ban. Ehhez 80 millió dollárnyi támogatást használhattak fel az USA Energiaügyi Minisztériumának támogatása révén. Végeredményben pedig olyan üzemet sikerült átadniuk, ahol akár ötezer villanybusz készülhet évente. Persze, nem ők az egyetlenek a piacon. Az 1927-ben alapított Blue Bird mellett a Thomas Built Buses és a Lion Electric sorolható Észak-Amerika legnagyobb elektromosiskolabusz-gyártói közé.

Ha a program sikeres lesz, akkor minden bizonnyal jó darabig lesz munkájuk. Tény és való, hogy ez még mindig csak az út eleje. Az USA iskolabuszparkja nem lesz „zöld” egyik napról a másikra. Az Egyesült Államokban ugyanis hivatalosan 500 ezer iskolabusz dolgozik, amelyeken összesen 25 millió iskolás gyermek utazik minden egyes tanítási napon. Ahhoz képest viszont nagy előrelépés, hogy 2016-ban még alig tíz darab, 2022 végén pedig már több mint ötezer elektromos iskolabusz volt forgalomban.