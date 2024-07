A Peterbilt 589-es az a vontató, amelyről minden kisgyerek és sok felnőtt kamionos is álmodik, megtestesíti a kamionozás klasszikus életérzését. Ezzel mi magunk is örömmel vágnánk neki a végtelen országútnak. A modell külső jellemzői közé tartoznak a merész, 15 colos légszűrők, továbbá hatalmas átmérővel rendelkező kipufogó csövek. Emellett az 589-es felszerelték a márka „világítási csomagjával” is, ami a LED-es nappali menetfényeket is magában foglalja. Belül pedig többek között nagy teljesítményű automatikus klímaberendezés, a bőséges tárolóhely-kínálat és a nagyobb kettős pohártartók járulnak hozzá a kellemes járművezetői környezet kialakításához.

A modell érdekessége, hogy levegős segítséggel működő hidraulikus tengelykapcsolóval szerelték, ami csökkenti a vezető fáradtságát és a karbantartás szükségességét. A sofőr munkáját pedig a legújabb fejlett vezetéstámogató rendszerek segítik.

A sokoldalú 589-es modell számos nappali és hálófülkeméretben érhető el. A kínálat alapját az alacsony tetős 112 cm-res kabin képezi, de 147 cm-es UltraLow fülkével is megvásárolható. Grandiózus méretekkel kétségtelenül a 182 cm-res kabinnal szerelt változat büszkélkedhet, amely alacsony és magastetős változatban is elérhető.

Amennyiben valaki szeretné, akkor „ráerősíthet” az 589-es retró karakterére. Ehhez nem kell mást tennie, csak megrendelnie az exkluzív „Legendás csomagot”, amely magában foglalja a Peterbilt 1939-es évjáratú logóját, a krómozott sárvédőket, küszöböket. A csomag tartalmazza még a bőrüléseket, valamint a fejtámlán megjelenő vintage Peterbilt logókat is.

A Peterbilt 589-esből a cég tájékoztatása szerint már több mint ötezer példányt adtak el eddig. A jubiláló példányt a kaliforniai Mike Lowrie Trucking vehette át, amely már nagyon régóta a Peterbilt elégedett ügyfelei közé tartozik.

„Az ezredik Peterbilt 589-es tulajdonosaként örömmel árulhatom el, hogy családunk már a kezdetek-kezdetén is ezzel a márkával képzelte el a fuvarozást. Apám 1947-ben kezdte a szakmát egy használt Peterbilttel, majd 1978-ben egy vadonatúj példányt vehettünk át. Mindennel együtt már több mint 250 darab Peterbiltet üzemeltettünk egészen mostanáig” – hangsúlyozta Mike Lowrie, a Mike Lowrie Trucking elnöke.

Hozzátette, hogy számukra az 589-es mindent megtestesít, amit a Peterbiltben nagyra értékelnek és nagy megtiszteltetésnek tekintik, hogy ilyen típussal gazdagodhat a flottájuk.