A Tatra Phoenix teherautók 13 éve fontos pillérnek számítanak a cseh tehergépkocsi gyártó életében. 2011-es bemutatásukkor új fejezet kezdődött a Tatra számára, már csak azért is, mert abban az évben a holland DAF 19 százalékos tulajdonrészre tett szert a vállalatban. Éppen ezért nem csoda, hogy a Tatra 158 Phoenix DAF fülkékkel kerülhetett sorozatgyártásba.

A cseh gyártó elérkezettnek látta az időt, hogy bemutassa a legújabb változatot, amelyről egy kedvcsináló fotót is közzétett. Az újdonság várhatóan június 5-én fog bemutatkozni, jövő hétvégén pedig a nagyközönség is megtekintheti Kopřivnicében a Phoenix-család legújabb generációs változatait.

A Tatra Phoenix legújabb generációjának fejlesztése 2022 óta folyik, és elődeihez hasonlóan az új modell is a Tatra tervezőinek találékonyságát és leleményességét, a Tatra bevált alvázkoncepcióját és a hagyományos partnerek alkatrészeit fogja ötvözni. A Phoenix modellcsalád továbbra is a Tatra Trucks polgári piacra szánt gyártási portfóliójának fontos pillére marad” – olvasható az újdonsággal kapcsolatban a Tatra sajtóközleményében.

Mit várhatunk tehát ezek alapján az új Tatrától? Várhatóan megmarad a korábbi alváz, amely központi teherviselő csővel, valamint légrugós, független felfüggesztésű féltengelyekkel van ellátva. A közzétett kép alapján ugyanakkor szinte biztos, hogy a Phoenix vadonatúj fülkét fog használni, ami vélhetően a DAF-tól fog érkezni.

Az új Tatra így várhatóan nagy hasonlóságot fog mutatni a DAF XDC/XFC sorozattal, de az is lehet, hogy egy módosított hűtőmaszkkal mégis csak egyedivé varázsolják a csehek az új generációs Phonenix megjelenését. Ennél is fontosabb azonban, hogy az új generációs kabinok érkezésével csökkenni fognak a holtterek a gépjárművezető számára, ami nemcsak a nagyobb szélvédőnek, hanem a DAF által használt oldalsó sarokkamerának is köszönhető. Megjelenhet továbbá a modellnél a digitális visszapillantó tükör is. Az új kabin mellett vélhetően frissülni fog a motor és a sebességváltó kínálat is.