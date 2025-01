Nagyon felkapta a piac a dél-koreai használt autókat, legalábbis közülük a Hyundai és a Kia típusait. Erre is van nagy mondás, jól is hangzik, hogy a koreai az új japán autó, de ez lózung is lehet, amit a láncbajos benzines szívómotorok vagy a hamar betegeskedni kezdő duplakuplungos váltók igazolnak.

Nem kell vakon bízni a Hyundai és a Kia autóiban, ezek sem hibátlanok, de valóban érdemes bevonni őket a keresésbe, ha használt autót vásárolnátok.

Ezúttal a Vezess Értékbecslőben egy Kia Sportage átvizsgálása következik. A külföldről behozott autóban a duplakuplungossal szemben hagyományos automatikus váltó mérsékli és összkerékhajtás gyarapítja a hibalehetőségeket. A 2015-ös Kia Sportage a csekélyebb töltőnyomású kétliteres dízelmotorral áll emelőre.

