A Forma-1-ben 2021-ben vezették be a kiadási plafont, mely alapján a csapatok a – nagy vonalakban – a versenyzői fizetések és a három vezető tisztviselő bérétől eltekintve 145 millió dollárt költhettek a működésre.

Az összeg ráadásul idényenként csökken: 2024-re már csak 135 milliós keret állt rendelkezésre. A Mercedes résztulajdonosa-csapatfőnöke, Toto Wolff elárulta, hogy tavaly alig-alig sikerült a limit alatt maradniuk.

„Nagyon közel jártunk hozzá. Az idény elején sokat költünk, aztán kezdődik a spórolás. A végén már néhány fejlesztést is ejtenünk kellett, mert egyszerűen nem maradt pénzünk az adott alkatrészekre” – állította az Auto Motor und Sportnak.

A szezon hajrája különösen rosszul alakult a csapatnak a kiadások tekintetében, hiszen a javítások, helyreállítások vitték el a maradék keretet, miután Monzában az első szabadedzésen Kimi Antonelli törte össze csúnyán George Russell autóját, majd maga az angol okozott kárt Austinban és Mexikóvárosban.

A kiadási plafon jelentette nehézségek ellenére Wolff támogatja a koncepciót, mert pénzügyileg így is jól járnak vele: „Már tényleg profitot termelünk. 30-35 százalékos az adózás előtti profitrátánk, ami az erőforrás költségét is kompenzálja. A régi klisé, miszerint a Forma-1 csak pénznyelő, már a múlté” – magyarázta az osztrák.

A kiadási plafon bevezetése összességében valóban pozitív hatással van az F1-re, az Audi és a Cadillac is minden bizonnyal ennek köszönhetően szállt be a sportágba, sőt, a Toyotánál is emiatt érezhetik úgy, hogy érdemes lehet visszatérni. Hiszen jobban kiszámíthatóvá vált a marketing lehetőségeken túl is a sportág.

A kiadási plafonon túli költekezés – melyet a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) független revizorok, könyvvizsgálók segítségével ellenőriz – persze komoly következményekkel járhat: emlékezetes, hogy amikor a Red Bull az első évben – állításuk szerint félreértés miatt – többet költött a megengedettnél, a felügyelőszervezet 7 millió dolláros bírsággal sújtotta a csapatot.

