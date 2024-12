15 komolyabb balesetet számlálhatott a 2024-es Forma-1-es szezonban a Williams. A grove-i istálló óriási bukásokkal kezdte a szezont, de az év végén is belehúztak, és ezen nem segített az sem, hogy Logan Sargeant helyére Franco Colapintót ültették az utolsó kilenc versenyre.

A törések komoly anyagi kárral jártak, olyannyira, hogy az James Vowles csapatfőnök korábbi megszólalásai szerint kihat majd a 2025-ös esztendőre is. A szezont is már nagyon nehezen fejezték be: nagyjából nem is fejlesztettek semmit, az utolsó két futamra pedig összesen egy tartalék első szárnnyal készültek – azért, mert ennyire volt pénzük a költséglimit miatt.

A Williams kérte is a Nemzetközi Automobil Szövetséget, hogy hadd számolhassanak el némi összeget töréskárként úgy a költségvetésben, hogy az nem tartozik a költséglimitbe – írja az Auto Motor und Sport. Az FIA azonban ezt a kérést elutasította, mivel a balesetek mind a pilóták hibájából történtek, nem valamilyen külső tényező miatt. Egyedül az interlagosi hétvégén 4 millió dollárnyi töréskárt okoztak a pilóták.

A csapatoknak egyébként lehetőségük van arra, hogy előre költsenek a jövő évi költséglimitből, ám ez büntetéssel jár. A Williams nem is élt ezzel a lehetőséggel.

A Williams idei legnagyobb autótörései – galéria