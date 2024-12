A McLaren a Forma-1-es Katari Nagydíj sprintjén aratott kettős győzelmével mindent megtett a maga részéről a konstruktőri bajnoki cím felé. Jól jött nekik az is, hogy a rivális Ferrari autói nem közvetlenül mögöttük értek célba.

A katari futam előtt matematikai esélye a McLarenen és a Ferrarin kívül még a Red Bullnak is van. A két hátralévő futamon összesen 88 pont gyűjthető, és 44/45 egység előny kell ahhoz a wokingiaknak, hogy Abu-Dzabiban már győztesként, teher nélkül versenyezzenek.

A Red Bullt ehhez még felül sem kell múlniuk, ugyanis jelenleg 67 pont köztük a differencia, azaz ebből még lehet „elszórnia” is Lando Norrisnak, illetve Oscar Piastrinak. A Ferrarival szemben azonban „csak” 30 pontos az előnyük.

Abban az esetben, ha a McLaren megnyeri a futamot Katarban, elég nekik csak a 44 pontos előny is, mert győzelmek szempontjából biztosan ők fognak jobban állni a szezonban. 45 pont akkor kell, ha a papaja autók előnye más úton-módon nőne meg ekkorára.

A kulcs tehát 14 vagy 15 pontos szerzett előny a McLaren oldalán. Hogy konkrét eredményeket is nézzünk, egy kettős McLaren-győzelem pl. biztosan elég lenne ehhez, függetlenül a Ferrari eredményétől. Az azonban biztos nem lenne elég tőlük, ha csak a 6-7. helyen érnének be valamilyen oknál fogva, és nem szereznének pontot a leggyorsabb körrel, vagy ha csak egy versenyzővel szereznek pontot, és ő nem áll legalább a dobogóra. Ha az időmérő eredménye megismétlődne a versenyen is, a McLarennek még az sem lenne elég, és a szezonzáróra maradna a bajnokavatás.