Sergio Perez tavaly a Red Bull Racing történetének első „tarolásához” segítette hozzá a csapatot, hiszen amellett, hogy Max Verstappen behúzta az egyéni bajnoki, az alakulat pedig a konstruktőri címet, a mexikói a 2. lett a bajnokságban.

Perez idei szezonja sem indult rosszul, nyár elején 1+1 éves szerződést is adtak neki, ám immár hosszú-hosszú hónapok óta küszködik, a nyári szünet kezdetekor úgy tűnt, az F1 visszatérésekor már Daniel Ricciardo ülhet a helyén, és bár ez a csere nem történt meg, most arról szólnak a spekulációk, hogy az energiaital-gyártó Liam Lawsont, esetleg a Williamstől drága pénzért megszerezhető meglepetésifjoncot, Franco Colapintót ültetheti Verstappen mellé 2025-re.

A rá nehezedő nyomással és a pletykákkal Perez is tisztában van, de úgy van vele, hogy ezek ellenére sem akar más csapatnál vezetni – két lehetőségre is nemet mondott a közelmúltban.

„Volt lehetőségem, sőt, két lehetőségem a csapatváltásra. De belegondoltam, és arra jutottam, hogy nagyon élvezem a Red Bull nyújtotta kihívást” – mondta a pilóta a GQ magazinnak.

„Óriási kihívás Max csapattársának lenni, minden téren leckét ad az embernek. Szóval azt mondtam, hogy szeretném a pályafutásom utolsó részét az élen, a csúcson eltölteni, ahol a legnagyobb a nyomás. Amikor rossz időszaka van az embernek, mindig sok a szóbeszéd, de végső soron a mezőny 90%-a szívesen lenne a helyemben” – szögezte le.

A szakkommentátorként dolgozó 1997-es világbajnok, Jacques Villeneuve úgy véli, nem is reális, hogy elküldjék Perezt.

„Colapinto megérdemelne egy versenyülést, de nem biztos, hogy jut majd neki. Mindenki azt mondogatja, hogy Perez helyét kapja majd meg, de Pereznek szerződése van. 10 hónapja beszélik már, hogy Perezt a következő futam után elküldik – hagyjuk már abba ezt! Szerződése van” – magyarázta a kanadai a Grosvenor Stportnak.

„Szponzori pénzt és stabilitást is hoz a csapatnak. Verstappen is jól megvan vele. Ráadásul ki tudja, hogy miből fakad a nagy különbség: abból, hogy Perez most egy kicsit elveszett, vagy abból, hogy Verstappen jelenleg lenyűgözően vezet. Szóval mit érnének el azzal, ha beültetnének a helyére egy másik pilótát, aki nem teljesítene jobban? A csapaton belül tisztában is vannak ezzel, hiszen látják a versenyzőket a Red Bull kisebbik csapatánál” – mutatott rá.

Az esetleges cserepilóta teljesítményét illető bizonytalanság mellett – ahogy Villeneuve is említette – igen fontos tényező a szponzori háttér: Perezt pályafutása kezdete óta támogatja a korábban a világ leggazdagabb embereként is jegyzett mexikói milliárdos, Carlos Slim, aki a brazil Grande Premio számításai szerint 2021 óta mintegy 130 millió dollárt tett a Red Bull Racingbe különböző telekommunikációs cégein – Telmex, Telcel, Claro – keresztül. Ez négy év alatt egy teljes szezonnyi (kiadási plafonos) büdzsé.