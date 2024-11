Bár betegség miatt az Aston Martin-os Fernando Alonso kezdte késve a hétvégét, végül nem a mostanra vélhetően már gyógyult spanyol, hanem a haasos Kevin Magnussen dőlt ki.

Az év végén az F1-ből visszavonuló dán pilóta a csapat közlése szerint nincs jól, kihagyja a Sao Pauló-i Nagydíj pénteki szabadedzését, valamint a sprintkvalifikációt, helyette – újra – Oliver Bearman ül az autóba. A folytatás még nem világos, később derül ki, ki vesz érsz a hétvége további részén.

A Ferrari-nevelt Bearman idén már harmadik ízben szerepel beugróként: a Szaúd-arábiai Nagydíjon a vakbélgyulladás miatt kórházba került Carlos Sainzot helyettesítette az olasz csapatnál, Bakuban pedig a Haasnál vezetett a nagydíjon, míg Magnussen az eltiltását töltötte. Az angol pilóta mindkét alkalommal pontot is szerzett.

Bearman legutóbb múlt pénteken, a Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésén vezetett Forma-1-es autót, akkor Charles Leclerc Ferrarijába ültették be.

MoneyGram Haas F1 Team driver Kevin Magnussen will not participate in Friday’s track running at the São Paulo Grand Prix after suffering with sickness.

Official reserve driver Oliver Bearman will take over driving duties. The team wishes Kevin a quick recovery and will provide a… pic.twitter.com/2ukuJXNmGe

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 1, 2024