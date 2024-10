Gyakorlatilag a mezőny minden szegmensében ment az adok-kapok a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintversenyén. A hátsóbb régiókban például Liam Lawson és Fernando Alonso feszült egymásnak, melynek során az Aston Martin spanyolja le is idiótázta az RB (VCARB) régi-új versenyzőjét.

A páros között aztán folytatódott az időmérőn is a csörte, Alonso például a bokszutca kijáratán izmozott az új-zélandival.

Alonso vs Lawson: Take 2 🎬



Fernando's still quite chatty on the radio 📻#F1 #USGP pic.twitter.com/9RNth5siQN