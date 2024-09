Max Verstappen három másik versenyzővel együtt figyelmeztetést kapott a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj után, mert a verseny leintése utáni levezető körben előztek. Ebben nem lenne amúgy semmi különös, csakhogy a bakui futam virtuális biztonsági autó alatt ért véget, és ez a leintés alatt is érvényben volt.

Vagyis a versenyzőknek tartaniuk kellett volna a pozíciójukat, de ezt többen nem tették meg. Az FIA elismerte, hogy volt már ilyesmire példa idén, amikor nem is vizsgálták az esete(ke)t, de a mostani figyelmeztetésekkel jelezte a szövetség, hogy a jövőben már szigorúbban büntetni fogja az ilyen szabálysértéseket.

Verstappen már a pálya vége felé járt, amikor előbb barátját, Lando Norrist, majd George Russellt előzte meg, és csak őket. Mindkettejüknek intett gratulálva, amire csak Russell intett vissza, Norris viszont egyből nyomta a rádió gombját.

„Max mindenkit megelőz. Nem tudom, számít-e, de még mindig VSC van” – szólt be Norris a rádión, a mérnöke pedig nyugtázta, hogy vették a jelzést. Tény, hogy Norris csak a csapatával beszélt, és a hanghordozása sem olyan volt, mint aki büntetést akart volna kierőszakolni, de a „jelentésével” így sem lett népszerű a rajongók körében.

so this is where max overtook the cars under vsc



this was POST the race, after he took the chequered flag



if he gets penalized for this.... istgpic.twitter.com/wcoZFgBx4M