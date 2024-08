Az elmúlt öt futamon a McLaren kb. 50 pontot ledolgozott a konstruktőri versenyben a Red Bull-lal szemben. Ebben az ütemben folytatva a 2024-es Forma-1-es szezont, a wokingi csapat a végén vezethetné is a csapatok versenyét. Nem is féltek már korábban kimondani, hogy céljuk a konstruktőri győzelem, ám az egyéni összevetés kérdésében még óvatosan fogalmaznak.

Utóbbi mondjuk nem is meglepő, hiszen Max Verstappen előnye 78 pont Lando Norrisszal szemben. A brit teljesítménye elég hullámzó volt eddig, ráadásul még a McLaren sem határozta el, hogy Oscar Piastri beálljon egyértelműen második számú pilótának, és támogassa csapattársát.

Csapatfőnökük, Andrea Stella szerint azonban nem lehetetlen küldetés Verstappen legyőzése az egyéniben. Ehhez persze a versenyzőknek is ki kell hozniuk magukból a maximumot. Az olasz szakember szerint a megoldás az, hogy egyszerre verje Norris és Piastri is Verstappent, akkor lehet igazán sokat fogni a hollandon. Arra pedig, hogy ez nem lehetetlen, egy korábbi példával állt elő. „Emlékszem, hogy 2013-ban Vettel kb. minden versenyt megnyert a nyári szünet után. Ekkor még Oscar is bekerülhet a bajnoki versenyfutásba” – mondta.

„Végső soron azonban a fontos az, hogy hozzuk az eredményeket vasárnap, és számszerűen jobb helyzetet teremtsünk pontok szempontjából. Ezt követően látjuk, hogyan álljunk csapatszempontból az egyéni bajnoki címhez. Minden egyes hétvége után kielemezzük a helyzetet” – fogalmazott Stella.