A szerencsejátékért felelős holland hatóság döntése értelmében a Sauber nem használhatja a Stake nevet a hétvégi Holland Nagydíjon. A szerencsejátékkal kapcsolatos hirdetések nem számítanak ugyan tiltottnak Hollandiában, de a Stake-nek nincs hollandiai engedélye, így viszont már tiltott reklámnak minősül a cég neve.

Mivel a szerencsejáték-hirdetések több, a naptárban szereplő országban is illegálisnak minősülnek, a csapat korábban többször is Kick Sauber néven szerepelt – és fog most is. Még egy ilyen alkalom lesz az évben, a Katari Nagydíj.

