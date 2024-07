Taktikai szempontból fordulatosan alakult a Forma-1-es nyári szünet előtti utolsó verseny, a Belga Nagydíj, az ugyanis – az előzetes várakozásokkal ellentétben – a Mercedes kettős győzelmét hozta. George Russell idei második és pályafutása harmadik sikerét aratta Spa-Francorchamps-ban, megelőzve hétszeres világbajnok csapattársát, Lewis Hamilton, míg a dobogó legalsó fokára a McLaren ausztrálja, Oscar Piastri állhatott fel.

A 44 körös verseny szoros befutója után a Haas korábbi csapatfőnöke, az idén televíziós szakértőként visszatérő Günther Steiner készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Káprázatos eredmény” – lelkendezett újabb futamgyőzelme után Russell. „Határozottan nem a győzelem volt az, amit a ma reggeli stratégiai megbeszélésen megjósoltam. Az autó remekül érezte magát, és rengeteg minden változott péntek este óta, a gumik is jól működtek.”

„Végig azt hajtogattam, hogy szerintem megpróbálhatnánk az egykiállásos taktikát. Nagyszerű munkát végeztek a stratégák” – dicsérte a csapatát a fiatal brit, aki Hamiltonnak is gratulált. „Szép munkát végzett Lewis is, ő volt az, aki kontrollálta a futamot. Biztos vagyok benne, hogy más körülmények között ő nyert volna, viszont a csapat fantasztikus kettős győzelmet szerzett.”

„Nagyon koncentráltam a verseny alatt, úgyhogy még vissza kell hallgatnom a rádióbeszélgetéseket” – felelte, amikor arról kérdezték, valójában kinek az ötlete volt a rendhagyó boksztaktika. „Csapatmunka volt. Kockáztattunk, de ez is csak azért volt lehetséges, mert jól érezte magát az autó, és a tempónk is megvolt.”

Nemcsak Russell, hanem Hamilton is úgy nyilatkozott, hogy a Mercedes egyáltalán nem számolt a győzelemmel Belgiumban. „Határozottan nem számítottunk rá” – kezdte a 39 éves versenyző. „Először is gratulálok George-nak és a csapatnak, hiszen pénteken katasztrofális helyzetben voltunk, sehol sem volt az autónk.”

„Utána még elvégeztünk néhány módosítást, és bár a tegnapi eső miatt nem tudtuk, mit fogunk érezni ezek után, az autó fantasztikus volt ma. Jók munkát végeztünk a bokszban és a stratégiával is, csakúgy, mint a többi srác a gyárban” – folytatta, majd az utolsó körökre is kitért: „Próbáltam közelebb kerülni George-hoz, de remekül osztotta be a gumijait.”

Hamiltonnak feltették a kérdést, miszerint kijelenthető-e az elmúlt hetek tükrében, hogy a Mercedes is megérkezett a bajnoki csatába, ám szerinte szó nincs erről: „Nem. Ezek túlságosan nagy remények lennének. Remélhetőleg továbbra is ilyen fantasztikus teljesítményt tudunk nyújtani, mint az elmúlt néhány versenyen, de jobban kell kezdenünk a hétvégéket. Szerintem nagyon erős volt ma a McLaren, de a verseny elején egy kicsit előrébb voltunk.”

Annak ellenére, hogy a második kerékcserénél saját hibájából bukott több mint két másodpercet, Piastrit is egy hajszál választotta el a győzelemtől – az ausztrál nem is tagadta, hogy esélyesnek gondolta magát.

„Igen, és ilyen szempontból nagy különbséget jelentett, hogy tiszta levegőben autózhattam. A középső etapban így sikerült jó tempót autóznom, miközben az utolsó kerékcserére szép gumielőnyt építettem ki magamnak. Nyilván nem volt rá szükségem, elég volt csak nyomni, erre George a bizonyíték” – összegezte a futamot.

„Nagyon elégedett vagyok a versenyemmel, legalábbis nem gondolom, hogy ennél sokkal többet tehettünk volna” – folytatta a hungaroringi győztes. „Nem volt elég tempónk. Kellett néhány kör, mire sikerült megelőznöm Charles-t [Leclerc – a szerk.], ez idő alatt viszont túlmelegítettem a gumikat.”

„Egyértelmű, hogy George-nak megvolt a tempója, és egyértelműen helyes döntésnek bizonyult, hogy sokáig kint maradt a kemény gumikon. Sok mindent jól csináltuk, a legjobb lehetőséget adtuk magunknak, de ez most nem volt elég.”