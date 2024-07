Ha visszatekintünk az elmúlt 1,5 szezonra, láthattuk, hogy a Mercedest képes volt megverni a McLaren vagy éppen az Aston Martin is. Régebben ez nem feltétlenül volt így, a legtöbb esetben a saját motorral nem rendelkező csapatok szinte labdába sem rúghattak a gyári istállók mellett.

Ezt a trendet látva afelől érdeklődtünk, hogyan élik meg ezt a jelenséget a pilóták. Vajon mit gondolnak arról, teljesítményszempontból mekkora jelentősége van még annak, hogy valaki egy gyári Forma-1-es csapat versenyzője? Kérdésünkkel az Aston Martinnal tavaly szárnyaló Fernando Alonsót, valamint a McLarennel a Mercedest nem egyszer lenyomó Oscar Piastrit találtuk meg a Hungaroringen.

Abban mindketten egyetértettek, hogy a különbség kisebb lett, ezt pedig egyértelműen a költséglimit számlájára írják. Hozzátették azonban, hogy azért egy gyári csapat tagjának lenni még mindig előnyökkel jár. „Egy gyári istálló már nem rendelkezik korlátlan büdzsével vagy végtelen tesztelési lehetőséggel, minden sokkal szabályozottabb” – fogalmazott Alonso. „Ezek mellett azonban rengeteg hátulütője van annak, ha az ember nem gyári csapatban versenyez. Kétféleképpen látható ez.”

Piastri szerint nem feltétlenül kell gyári háttér ahhoz, hogy ez ember nyerjen a Forma-1-ben – ezt a McLaren bizonyította is. „Ahogy Fernando is mondta, még mindig vannak előnyei a gyáriaknak, legyen szó pl. a motorfejlesztésről, vagy arról, hogy pontosan hogy akarják azt az autóba építeni. Mindig is lesznek előnyeik, de az F1 költséglimites időszakában ezeknek sokkal kisebb a jelentősége, mint korábban.” – mondta az ausztrál.