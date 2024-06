A 2004-es Forma-1-es világbajnokság elég hamar lejátszott meccsnek tűnt. A szezon épp a feléhez érkezett, amikor a mezőny az Amerikai Nagydíj akkori helyszínére, Indianapolisba látogatott. Az előző nyolc futamból hetet behúzott Michael Schumacher, de Rubens Barrichello is szorgosan gyűjtötte a dobogókat, így nem volt kérdés fölényük. Mögöttük izgalmasabb volt már a meccs: a Williams és a McLaren mélyrepülésbe kerültek a szezonra, helyüket pedig a Renault és a BAR-Honda versenyzői foglalták el. A francia csapatból Jarno Trulli meg is nyerte a Monacói Nagydíjat, élete egyetlen futamgyőzelmét aratva.

A mezőny tagja volt Baumgartner Zsolt is a Minardival, aki villantott pár jó eredményt a szezon első felében: Monacóban 9., Kanadában 10. volt, ám ezek a helyezések akkor nem értek pontot. Főleg mások technikai és vezetői hibáiból profitált a magyar versenyző ezeken a versenyeken, az olasz kiscsapat autójának tempóhátránya szinte ellehetetlenítette azt, hogy önerőből érjenek el jó eredményeket.

Azt nem tudjuk, hogy azon a bizonyos június 20-ai napon, 2004-ben mennyire bízott az őrült forgatókönyvekben Baumgartner, de az tény, hogy kijutott belőle a futamra. Az időmérőn az utolsó lett a mért kört futók közül, ez a 19. helyet jelentette a rajtrácson, ahol a kezdés előtt egy szaladgáló emberre figyelhetett fel a világ. Juan Pablo Montoya volt az, aki a rozmárorrú Williamséből a bokszba rohant tartalékautójáért.

A 73 körös futam elöl Fernando Alonso zseniális rajtjával kezdődött (kilencedikről a harmadik helyre ugrott fel), hátul pedig egy négyes balesettel. Baumgartner nem volt érintett, éppen előtte zajlottak az események, de csapattársa, Gianmaria Bruni kiesett.

A biztonsági autós újraindítást Michael Schumacher kihasználta, megelőzte élről rajtoló csapattársát és innentől kezdve vissza sem nézett. Néznivaló persze volt bőven, például Alonso defektje a 8. körben vagy a 9.-ben Ralf Schumacher súlyos bukása, melyről a világ először azt hihette, éppen Baumgartnerrel történt valami csúnya dolog a képernyőn megjelenő feliratok alapján. Nem ő volt, hanem a német pilóta, akinek kisebb repedés keletkezett a gerincében, így ki kellett hagynia hat futamot.

Pár kör leforgása alatt 14 fősre fogyott a mezőny, és még az ekkoriban előforduló szokásos műszaki hibák nem is ütötték fel a fejüket. A futamban előrehaladva ezek ideje is eljött, a 60. körig még négy embernek kellett feladnia a futamot. Az 57. körben Montoyát kizárták a rajt körüli autócserés incidens miatt, így már csak 9-en voltak a pályán.

Baumgartner ebben a pozícióban is haladt több körös hátrányban, de benne volt a pakliban, hogy ezen a futamon még bármi – a mi szempontunkból nézve csoda – is történhet. Ezt Giancarlo Fisichellának köszönhettük végül és a Saubernek, melynek hidraulikája fáradt el. Fisichella visszalassulását követően még perceknek kellett eltelnie, mire az eredményjelző is ugrott, de Baumgartner visszavette körhátrányát és végül feljött az egy pontot érő nyolcadik helyre.

Michael Schumacher végül majdnem három másodperces előnnyel húzta be 78. győzelmét Barrichello és az első – illetve egyetlen – F1-es dobogóját szerző Szató Takuma előtt Indianapolisban. Ha tudta volna a japán, hogy ennél nagyobb sikerei is lesznek ezen a pályán…

Mi viszont a pilótánkra figyeltünk azon a bizonyos vasárnap estén, amikor megszületett a magyar Forma-1-es közvetítések egyik legikonikusabb mondata. A Minardinál pedig úgy pezsgőztek, mintha legalább a világbajnokságot nyerték volna meg.

