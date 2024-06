A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma-1 csütörtökön ismertette nagy vonalakban a 2026-ban bevezetni kívánt új szabálycsomagot, melynek keretében többek között keskenyebbé, rövidebbé és könnyebbé válnának az autók, megjelennének az aktív aerodinamikai elemek, ám eltűnne a DRS, az erőforrásban pedig általában, az előzéseknél pedig kiemelt szerepet kapna az elektromos hajtás.

A hétvégén következő Kanadai Nagydíj csütörtöki sajtónapján természetesen a pilótákat is megkérdezték ezekről, a Red Bull-os Max Verstappen így beszélt:

„Hogy őszinte legyek, egyelőre ingadozok. Az új szabályok olyanok, amilyenek, elsősorban az erőforrást érintik. De arra is rájöttek, hogy a jó köridőhöz kellenek az aktív aerodinamikai elemek, mert ahhoz nem elég az aksi, ami egyszer csak kifogy” – utalt arra, hogy a korábbi szabálytervezetek alapján végzett szimulátorozásánál találkozott ezzel a jelenséggel.

„Mostanra változtattak az energiafelhasználáson, így nem kell majd lefelé váltanunk az egyeneseken, bár a tempó növekedésének görbéje így is más lesz. Szerintem mindenkinek többet kell még szimulátoroznia, hogy lássuk, miről is lesz szó. Az aktív aerodinamika elsősorban az egyenesekbeli problémára megoldás, ha azt sikerül jól megvalósítani, akkor mindenki jól jár.”

A címvédő DRS-t váltó, előzést segítő elektromos rásegítést illetően nem tudott egyértelmű véleményt megfogalmazni, de azért elejtett egy viccet arról, hogy olyasmi lehet ez majd, mint a Mario Kartban a banánhéj elszórása. A tervezett 30 kg-os tömegcsökkentésről viszont már sokkal sarkosabban fogalmazott.

„A jelen állás alapján az nagyon nehéz lesz. Egyes csapatok autója már most is túlsúlyos. Értem, hogy kisebbek lesznek az új autók, de az az optimum lenne, ha a csapatoknak sikerülne elérni a 30 kilót.”

„Igazából 100-150 kilót kellene könnyíteni az autókon, de a mostani helyzetben ez teljesen lehetetlen – elsősorban az erőforrás miatt. Az akkumulátor már most is hosszú és széles, ezért ez csak vágyálom lehet. Viszont ahhoz, hogy az autók agilisek, fürgék legyenek, tényleg ennyi kéne. A biztonság miatt is egyre nehezebbek az F1-esek, bár meggyőződésem, hogy lehetne ezt másképp is csinálni, minden attól függ, hogyan fogalmazzák meg a szabályokat.”

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is fenntartásokkal beszélt a tervezett változtatásokról, főleg a tömegcsökkentési célról.

„Bár csak 30 kilóról van szó, de legalább a jó irányba haladunk, persze így is nehezek maradnak az autók. Persze én is csak ma láttam, amit mindenki. Egyelőre nincsenek kiforrott gondolataim [a változásokról], csak beszéltem néhány versenyzővel, akik már próbálták a koncepciót a szimulátoron, ők azt mondták, továbbra is elég lassú lesz az autó. Szóval majd meglátjuk, hogy a jó irányba visznek-e az új szabályok.”

Hamilton a fentiekkel együtt üdvözölte a 100%-ban szintetikus üzemanyag bevezetését:

„A fenntarthatóság, az erőforrás tekintetében, bátor és pozitív lépés ez. Csak figyelnünk kell arra, hogy az autók hatékonyak, gyorsak maradjanak, természetes legyen a fejlődés, na és jobb legyen a versenyzés.”

Minden idők legtapasztaltabb Forma-1-es versenyzője, az Aston Martin-os Fernando Alonso Verstappenhez hasonlóan szkeptikusan áll a tömegcsökkentéshez:

„Szerintem lehetetlen 30 kilós csökkentést elérni. Ha az erőforrás teljesítményének felét az elektromos hajtás adja, ahhoz komoly mennyiségű aksi kell, ez pedig kapásból 20-30 kilós növekedést jelent csak az erőforrás terén. Szóval ha 30 kilós könnyítést akarunk, akkor a mostani autókon kb. 60 kilót kellene fogyasztani, ami egyszerűen teljesíthetetlen cél” – szögezte le, hozzátéve azért, hogy a csapatoknál nagyon okos emberek dolgoznak, és ami most lehetetlennek tűnik, azt megoldhatják 2026-ra.

A veterán spanyol sokkal pozitívabban szólt az elektromos rásegítésről.

„Olyan ez, mint annak idején a KERS volt – hat másodpercünk volt használni, és mi dönthettük el, a kör melyik részén, melyik kanyarban vetjük be. Néha az üldöző előtt, néha épp üldözöttként használtuk, hogy előzési lehetőséget alakítsunk ki. Szóval támogatom, hogy a versenyzők szabadon dönthessenek róla, mikor nyúlnak nagyobb teljesítményhez.”