Charles Leclerc már két futamgyőzelemnyi (egész pontosan 49 pontos) hátrányból üldözi Max Verstappent a világbajnoki pontversenyben, Bernie Ecclestone szerint ki van zárva, hogy a Ferrari innen képes legyen a fordításra.

“Sokakkal egyetemben én is bíztam abban, hogy a Ferrari 14 év szünet után újra megcsinálja. De most már sajnos azt kell mondanom, hogy mindenki, aki továbbra is a Ferrarira és Leclerc-re fogad, veszíteni fog” – fogalmazott Ecclestone.

“A csapatnál ismét rendszeresen becsúsznak hibák, a megbízhatóság gyakran a régi időkre emlékeztet, és a versenyzők sem mindig hibátlanok. A Red Bull számára gyerekjáték ez a bajnokság.”