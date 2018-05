Bár a Ferrari 2018-ra nagyot lépett előre, több hétvégén az időmérőn és a futamon is erősebb volt a címvédő Mercedesnél, a német gyártó F1-es motorfőnök, Andy Cowell beismerte, hogy a futamokon azért még mindig náluk van a motorelőny.

“Ami a teljesítményelőnyt illeti, úgy gondolom, hogy pillanatnyilag az időmérőn a Ferrarinak van egy kis előnye, amihez gratulálok, de ha a futamról van szó, azt gyanítom, hogy mi vagyunk előnyben. És szerintem a Renault és a Honda sincs nagyon lemaradva” – mondta a szakember Barcelonában.

Cowell hozzátette, hogy természetes folyamat, hogy a hibrid turbókorszak 2014-es kezdetén élvezett óriási előnyük lassan elolvadt:

“Ahogy már pár évvel ezelőtt is mondtuk, a stabil szabályok mellett a műszaki megoldások elkezdenek konvergálni, és most pontosan ez is történik, és különösen élvezetes, ahogy a gyárakban igyekszünk beérni a többieket. Szerintem idén és jövőre és azután egyre csak szorosabb lesz a küzdelem.”

A jelenlegi motorformula 2020-ig él, 2021-től olcsóbb, egyszerűbb, a bonyolult hőenergia-visszanyerő komponens (MGU-H) nélküli erőforrásokat terveznek bevezetni.