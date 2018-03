Lewis Hamilton mercedeses szerződése 2018-ban lejár, és bár jó ideje tárgyalgatnak már a csapattal a hosszabbításról, csak nem akar odakerülni az aláírás, lassan haladnak.

“Már tárgyalunk róla, de nem sürgős számomra. Szeretnék még versenyezni, szóval hosszabbítanom kell, de nem akkor teszem meg, amikor mások mondják, hanem amikor én megfelelőnek érzem az időt” – mondta a négyszeres Forma-1-es világbajnok a hétvégén egy szponzori rendezvényen.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff néhány napja azt sem zárta ki, hogy a Ferrari elcsábítsa Hamiltont. A 33 éves angol ezt az olasz La Repubblicának nyilatkozva kizárta:

“A piros a kedvenc színem, de jól érzem magam ott, ahol vagyok. Az apám megtanított rá, milyen fontos erény a lojalitás. Az egész pályafutásom alatt kétszer váltottam csapatot, szóval nem az az ugrálós fajta vagyok” – mondta, elismerve ugyanakkor, hogy a háttérben kapott már ajánlatot Maranellóból:

“Igen, de nem kaphatnak meg minden pilótát, akit csak szeretnének. És ezt Ferrari-rajongóként mondom. Fantasztikus csapat, imádok ellenük versenyezni.”

“Nem akarok hamarosan vagy idő előtt visszavonulni. Akár 40 éves koromig is versenyezhetnék, bár nem hiszem, hogy addig maradok. Egy-két évet még biztosan maradok, de hogy két év múlva is olyan izgalommal tölt-e majd el az új idény (mint most), azt innen nem tudom megtippelni.”