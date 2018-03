A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton mercedeses szerződése 2018 végén lejár, de már jó ideje tárgyalnak a hosszabbításról. Az angol pilótát szerdán egy torinói szponzori rendezvényen kérdezték a helyzetről, az esetleges fejleményekről.

“Nincsenek új híreim. Tárgyaltunk már és még fogunk is” – mondta. “Nyugodt a hangulat, hiszen Mercedesnél tudják, hogy elkötelezett vagyok irántuk és ők is világossá tették már, hogy elkötelezettek felém. Toto (Wolff) és én is nyugodtan ülünk itt most, egyszerűen csak folyamatosan keressük a közös nevezőket.”

“A szerződések, partnerségek végső soron mindig arról szólnak, hogyan lehet a legjobban megegyezni, hogyan lehet a legjobb szolgáltatást nyújtani, hogyan lehet a másikból a legtöbbet kihozni, mi is ezen dolgozunk” – magyarázta a csapathoz 2013-ban csatlakozott, azóta három világbajnoki címet szerzett 32 éves versenyző.