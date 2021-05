Brad Spurgeon mielőtt zenész, blogger és filmkészítő lett, bő két évtizedet húzott le a Forma-1-es paddockban. Ez idő alatt olyan nagy amerikai lapoknak írt futambeszámolókat, mint a The New York Times. Mindezek alapján logikus döntésnek gondolta, hogy írjon egy könyvet a sportágról: ez lett a Formula 1: The Impossible Collection.

A kötet vélhetően a legtehetősebb motorsportrajongók dohányzóasztalán fog kikötni. Ugyan 228 oldalával terjedelmes kötetnek számít, de mélyreható olvasmányok helyett sokkal inkább a 175 hatalmas, javarészt színes illusztrációban mélyed el az ember, illetve a hozzá érkező vendégek.

Spurgeon könyve azért tartalmaz olvasnivalót is: a szerző igyekezett összegyűjteni a száz legfontosabb pillanatot a sportág történetéből, a legmeghatározóbb versenyzőkkel, csapatokkal, balesetekkel és mérföldkövekkel együtt, melyek befolyásolták a Forma-1 későbbi alakulását. Készítésében ugyan nem vett részt a Nemzetközi Automobil Szövetség, de sejthető, hogy igényes munkáról van szó, hiszen Jean Todt, az FIA elnöke és Stefano Domenicali F1-vezér is előszót írt hozzá.

Az Assouline kiadó gondozásában május 28-án megjelenő kötet 995 dollárba (283 ezer forintba) kerül.