1888. március 18-án született Szegeden Csáky József szobrász. A férfi a 20. században alkotott, és igen korán, 20 évesen Párizsba költözött. Legismertebb műve itthon szülővárosában található, ahol az egyik fontos közlekedési csomópontban, az Anna-kút tetején látható Táncosnő névre keresztelt szobra.

Az egyébként főként kubista stílusban alkotó művész 1919-ben nyolc szobrot készített. A Cones et spheres sorozat mindegyik tagján rajta van a kézjegye és az adott szobor sorszáma, valamint egyes esetekben némi rövid kiegészítő szöveg is. A szobrokat Csáky József 1971-es halála után bronzzal vonták be, ebben a formájában lelhetők fel a mai napig.

Tegnap a Bonhams New York-i árverésén a 3/8-as sorszámú szobrot is elárverezték több más impresszionista és modern műalkotással együtt. Az aukción végül a magyar szobor lett a negyedik legdrágább tétel a maga 106 325 dolláros (32,3 millió forintos) árával.

Csáky szoborsorozatának első tagjáért is hasonló összeget fizettek ki még májusban Los Angelesben, akkor végül 100 075 dollárnál (30,4 millió forint) csattant utoljára a kalapács.