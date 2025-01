Az élet a legnagyobb rendező, és sajnos előfordulnak olyan életszakaszok, amikor a stressz túlsúlyba kerül és a derűs napokat felváltja az idegeskedés és a túlgondolás. Egy munkahelyváltásnál, párkapcsolati krízisnél, válásnál vagy szeretett hozzátartozó elvesztésekor számos olyan érzelmi kihívással találkozhatunk, amely rányomhatja a bélyegét a pihentető alvásokra.

Általánosságban igaz, hogy a magyarok valamivel kevesebb időt fordítanak az alvásra. A Magyar Alvás Szövetség és a Szinapszis egészségkutató közös országos felmérése szerint Magyarországon 2022-ben a kívánatos 8 óra helyett 7-7,5 órára csökkent a napi átlag alvási idő. Az alvás hossza azonban nem az egyetlen tényező, amely meghatározza az alvás minőségét, hiszen abban más paraméterek is szerepet játszanak.

Mi kell a jó alváshoz?

Meg is fordítható tehát a kérdés, mi az, amitől jól alszunk? Az egyik, hogy nem teli hassal fekszünk le és az olyan élénkítő szereket, mint például a kóla vagy kávé nem röviddel a lefekvés előtt fogyasztjuk el. Stresszes időszakban érdemes elnyújtani az az időt, amikor az ember felkészül a szunyókálásra. Vacsora után célszerű egy forró fürdőt beiktatni, de a forró zuhannyal is el lehet érni a kívánt hatást.

A Texasi Egyetem tanulmánya szerint a lefekvés előtt egy-két órával történő forró fürdő vagy zuhanyzás segítségével akár 10 perccel korábban is el lehet aludni. Ez viszont csak akkor igaz, ha a víz hőmérséklete 40-43 Celsius fok között van.

Miért jó mindez? A forró fürdő vagy zuhany stimulálja a test hőszabályozó rendszerét, ezáltal serkenti a vérkeringést, és végül a testhőmérséklet csökkenését eredményezi. És nemcsak könnyebben lehet így álomba szenderülni, de összességében az alvás is pihentetőbb lesz.

Megtalálni a nyugvópontot

Azokban az időszakokban, amikor túlzott stressz éri az embert, hajlamos arra, hogy túlgondolja vagy túlaggódja az élet eseményeit. „Egyetlen útja van a lélek derűs békéjének – ezt tartsd észben virradatkor, napközben és éjjel: ha lemondasz a választásod hatáskörén kívül eső dolgokról, ha semmit nem tartasz sajátodnak, ha mindent átengedsz az istenségnek, a sorsnak” – Epiktétosz, görög sztoikus filozófus.

És igen, mondani talán könnyű, de alkalmazni is tudni kell ezt a gondolatot. A kiégés vagy a depresszió megnehezítheti az elalvást a véget nem érő töprengés és a helyzetek állandó túlgondolása miatt. Gyakran a mindennapi stresszt a szakmai és magánéletünkből is magunkkal visszük az ágyunkba.

Éppen ezért lefekvés előtt már ne olvasgassunk olyan üzeneteket, e-maileket vagy írásokat, amelyek szervesen kötődhetnek a tartóst stresszt okozó problémához. Sőt, egyáltalán nem javasolt már ilyenkor a kütyükkel foglalkozni. Előfordulhat, hogy mindezek ellenére nem találunk megnyugvást, nem tudjuk elterelni a gondolatainkat. Ebben az esetben célszerű a meditáció eszközéhez nyúlni. 15-20 perces relaxációval nyugvópontra terelhetjük a gondolatainkat. Néhány percnyi nyugodt, lassú, mély be- és kilégzés segít elérni a kívánt hatást vagy a relaxált és nyugodt állapotot.

Ez akár a vezetésnél is jól jöhet. Előfordulhat ugyanis, hogy a tartós stressz miatt kevésbé tudunk koncentrálni a vezetésre, vagy hevesebben reagálunk le olyan helyzeteket az utakon, amelyek normál esetben nem is hoznának ki a sodrunkból. A stressz miatt keletkező alvászavar, valamint az ebből fakadó rossz közérzet, dekoncentráltság és levertség olyan állapot, amely leginkább egy ördögi körként jellemezhető. De a fent leírt megoldásokkal ki lehet törni ebből és egy magánéleti szempontból rosszabb időszak is könnyebben elviselhető.

