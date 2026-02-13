Február 8-án este egy férfi forgalommal szemben ment fel az M4-es autópályára az abony-nyugati felhajtónál, majd mintegy 10 kilométeren keresztül így is közlekedett. Nem zavartatta magát.

A rendőrök azonnal intézkedtek, amint értesültek a dologról, és biztonságosan kivezették az autóst a pályáról. Szerencsére nem történt baleset, de az ügyben közúti veszélyeztetés miatt indult nyomozás.

a videó a hirdetés után indul

Soha ne feledd:

Az autópálya nem játék!

Egy rossz döntés másodpercek alatt végzetes lehet!

Ha azt látod, hogy valaki szemben jön: azonnal hívd a 112-t, lassíts, húzódj le, és jelezz a többieknek!

Korábban egy idős nő azt mondta a rendőröknek, egy idő után rájött, rossz irányba halad: