Néhány napja írtunk róla a Vezessen, hogy 140 éves szülinapját ünnepelte a Mercedes-Benz, amely egyben azt is jelenti, hogy ennyi idős maga az autómobil. Jó riválishoz híven pedig a BMW is felköszöntötte a stuttgartiakat.

A lapozható bejegyzés kártyáira ezt írták: „Szerencse, hogy Carl Benz feltalálta az autómobilt, mert így mi feltalálhattuk a vezetési élményt. Boldog születésnapot, Mercedes-Benz.”

Érdekes, hogy miközben a vezetési élményről posztol a BMW, a harmadik képen az új, Debrecenben készülő iX3 fotója szerepel, egy statikus fotón. Tudjuk, hogy erről a modellről szól most minden a bajor gyártónál, de ha már vezetési élmény, talán egy ilyen kép jobban mutatott volna:

A mostani tréfa egyébként nem előzmény nélküli, a legjobb talán az volt, amikor 2020-ban a Mercedes-Benz már már legendás vezetője Dieter Zetsche nyugdíjba vonult, a BMW nem hagyta ki az alkalmat, hogy illően megtrollkodja az eseményt.