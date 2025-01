Aggasztó segélyhívásokat fedeztek fel egy Los Angeles-i telken a Google Térkép felhasználói – számolt be róla a Carscoops. „HELP”, „LAPD”, „FBI” – többek között ilyen üzenetek nyugtalanítják a helyieket, akik ezek és a mexikói határ közelsége alapján azt gyanítják, hogy embercsempészek és -rablók állhatnak mögöttük.

Egy X-felhasználó az üzenetek láttán közelebbről is szemügyre vette az ominózus környéket. Bár a helyszín valóban „nagyon rossz környéken”, azt írta, a helyiek elmondása szerint a látszólag építési törmelékből kirakott üzenetek egy José nevű, segítségre szoruló hajléktalanhoz köthetőek. Úgy tudni, hogy már évek óta „ír” hasonlókat, de senki sem tudja, miért csinálja.

