Egy házaspár telefonon jelentette be a rendőrségnek, hogy eltűnt a lakásuk előtt hagyott autójuk Szekszárdon – igaz, a tetteseknek nem volt nehéz dolguk. A helyszínre érkező rendőröknek elmondták, hogy miután előző este hazaértek az autót nem zárták be, sőt, a slusszkulcsot is az utastérben hagyták – írja a Police.hu.

A hatóságok arra jutottak, hogy az ismeretlen tettes kora hajnalban Hőgyész fele vette az irányt az idegen járműben.

A délelőtti órákban újabb bejelentés érkezett, miszerint az éjszaka során a Bagóvölgyben keresztbe fordult egy autó, és azóta is ott áll. Mint kiderült, a Nissan Micrával nem sokkal éjfél után két fiatalember közlekedett: a sofőr sötét dzsekit és nadrágot, míg az utasa piros kabátot viselt. A kocsi tulajdonosa elmondta, egy kolléga parkolt le az autójával, de nem zárta be és az indítókulcsot sem vette ki.

Egy fiatal páros két autót lovasított meg egy éjszaka alatt Szekszárdon.

Két, a közelmúltban Szekszárdon igazoltatott fiúra terelődött a gyanú. Rövidesen be is igazolódott, hogy mindkét autó elkötéséhez köze lehet a 13 éves fóti és a 16 éves kapospulai srácnak, akikre Nagykónyiban találtak rá, miközben egy fekete Volkswagenben aludtak.

Ez nem az első eset volt: korábban Fejér vármegyéből vittek el a fiatalok engedély nélkül egy kocsit, amit aztán Tamásiban egy árokparton hagytak. Az idősebb fiúnak most kétrendbeli autólopás miatt kell felelnie, valamint engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás is indul ellene.