Elsősorban az első rendszám hiánya miatt állítottak meg egy messziről is feltűnő Toyotát az ausztrál rendőrök Sydney közelében, de hamar kiderült, hogy az első, azaz a 2012 és 2021 között gyártott generációból származó GT86 ebben a formában nem éppen legálisan rótta az utakat.

Ahogyan azt gúnyosan a Road & Track is megjegyezte, annyi alkatrésze hiányzott a piros Toyotának, hogy át is keresztelhették volna GT43-ra. A motorháztetőt, a hűtőrácsot, az első lökhárítót, de még az egyik fényszórót is beáldozták a nagyobb teljesítmény érdekében, amiről egy utólag, megfelelősségi tanúsítvány hiányában illegálisan behelyezett turbófeltöltő is gondoskodott.

Egy korábbi tesztünk alkalmával bebizonyosodott, hogy alapvetően a GT86 nem szorul rá az ilyesféle ügyeskedésekre. Bár a 2,0 literes, négyhengeres boxermotor 200 lóerős teljesítménye – pláne manapság – már nehezen üti át a közfalat, a 226 km/órás csúcssebességét és 7,6 másodperces gyorsulást (0-100 km/óra) biztosító hátsókerék-hajtás képes olyan élményt nyújtani, ami már a pályaautókéval vetekszik.

Mindenesetre a hatóságok nem voltak elnézőek a súlycsökkentéssel, a finoman szólva sem gyári turbóval, valamint a házilag kiszélesített első és hátsó sárvédőkkel szemben, így több szabálysértéssel vádolják a sofőrt. Ha a helyi jogszabályok alapján járnak el, hogy a Toyotát jelen állapotában már nem engedik vissza a forgalomba.