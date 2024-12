A BMW E46 kupéja ma már lassan klasszikus darab, kívánatos youngtimer, már a 325Ci-re igaz ez: a sorhat, hátsókerék-hajtás, közel 200 lóerő kombináció igen csábítóak.

Ízig-vérig nagybetűs autó, amit már bűn elkótyavetyélni. Lehet tuningolni, ennek még a Need for Speed klasszikus harsány stílusa is jól áll, elég csak a Most Wanted M3 GTR-re gondolni. A képeken látható gép viszont külön műfajba esik, ez a vörös bőrgatyás furcsaság, aminek stílusa leginkább egy olyan éjszakai klubhoz illene, ahova nem mennénk le.

A tető Batman bőrlebernyegét idézi meg, a szárny valami furcsa szerkezettel magasodik a csomagtartó fölé, de a körbe felszegecselt szoknya a fő attrakció. Ilyet tényleg ritkán láthatunk, érdemes megjegyezni a látványt.

BMW E46

Az 1998-tól készült negyedik generációs 3-asban ért össze igazán minden a technika és minőség terén is. Kiváló vezetési élményt tud nyújtani, a kormányzás súlyozása, a tengelyek közti tökéletes súlyelosztás és a futómű feszes hangolása mind tökéletes harmóniában van mindegyik karosszériaváltozatnál.

Készült belőle szedán, kombi, kupé és kabrió is, valamint a háromajtós, rövid hátú Compact. Egy 2001 utáni frissített modellre ránézve, amin már nem is sárga indexek vannak, nagyon nehéz megmondani, hogy a 20-as éveiben jár. Örökzöld a forma, arányos, elegáns, sportos is, ha kell, ezer arca van, de mindenképp ízléses, és ez a mai BMW-ket elnézve óriási szó.

Dízel- és benzines motorral is készült. Dízelből 2,0 és 3,0 literest is találunk, a 18d és 20d négyhengeresek, a 30d pedig hathengeres. A benzinesek között 2,0 literes hengerűrtartalomtól fölfelé már mindegyik motor hathengeres, a 320i, 323i, 325i, 328i és 330i fokozatosan a drágább változatok.