Garantáltan nincs különlegesebb első generációs Ford Focus, mint ez a 2001-es darab, amit az Egyesült Államokban építettek, és a világ legnagyobb tuningkiállításán, a SEMA Show-n mutattak be Las Vegasban, még a kétezres évek elején. A Ford Focus ZX3-asban négyhengeres, soros motor helyett valamilyen tértágító varázslattal sikerült beszuszakolni egy ötliteres Coyote V8-ast, tetején egy háromliteres Whipple kompresszorral.

A motor maga egy második generációs Coyote, négy éve került a kocsi orrába, teljesítményét idén mérték meg, és elég lenyűgöző számok jelentek meg a képernyőn: 611 lóerő 7600-as fordulaton és 699 Nm nyomaték 5600-nál.

Ezt az erőt egy Tremec T45-ös ötsebességes, masszív manuális váltó juttatja el a hátsó kerekekhez. Így a hajtáslánc ezen része egyedi építés, saját kardántengelyt kellett gyártaniuk az autó alá, ami egy Eaton Tru Trac részlegesen önzáró differenciálműhöz csatlakozik.

Ez csak úgy fért be, ha kidobják a gyári futóművet, aminek helyére egy Watt-rudazatos megoldás került, a kerekek 19 colosak, a gumik elöl 245/40, hátul 265/40 méretűek. Természetesen a kipufogórendszer is különleges, Magnaflow dobokkal felszerelve. Belül a Recaro ülések és a komoly bukócsövezés tűnik fel elsőre, a műszerfal Dakota Digital órákból áll, és van még egy érintőképernyős Pioneer szórakoztatórendszer is.

Menő darab, és szegről-végről csak Ford-alkatrészek kerültek bele, ez egy igazi Focus-testbe műtött Mustang, amire még két napig lehet licitálni a Bring a Trailer oldalán.