Baltával kellett betörniük egy Tesla Model Y ablakát a tűzoltóknak, hogy kimentsenek egy 20 hónapos gyereket, aki azután ragadt be az autóba az arizonai Scottsdale-ben (USA), hogy lemerült annak az akkumulátora – írja a Verge.

A gyermek akkor szorult be a Teslába, amikor az állatkertbe készülve a nagymamája beültette az autóba, majd becsukta az ajtót, de már nem tudta újra kinyitni, ugyanis az akkumulátor működteti az ajtókat és az ablakokat is. Mivel a telefonja segítségével sem sikerült kinyitnia az autót, a közel 40 fokos hőségben ki kellett hívnia a mentőket és a tűzoltókat.

Külső beavatkozás nélkül is meg tudta volna oldani a problémát, ha ő is az autóban ül, ám arra nem gondoltak, hogy be lehessen szállni egy lemerült Teslába. Amennyiben lemerül az akkumulátor, a Model Y-ban egy speciális retesszel, illetve egy kábellel ki lehet nyitni az ajtókat, azonban értelemszerűen ezek használata nem volt opció a gyerekülésbe beszíjazott kisgyereknek, akit végül épségben mentettek ki az autóból.

A Tesla nem reagált a portál megkeresésére, pedig ez már nem az első hasonló eset a közelmúltban. Múlt héten egy másik Model Y az autó tulajdonosát zárta be, viszont neki szerencséje volt, mert amint tudomást szerzett az említett reteszről, ki tudott szállni az autóból.