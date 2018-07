Olvass tovább

Amikor ráfordultam az autómmal az elkerülőre, teljesen normál tempóban, azt vettem észre, hogy nagyon agresszíven és gyorsan jön egy fekete Audi A3-as… de olyan gyorsan, hogy ha nem taposok bele a gázba hogy a gyorsító sávból rásoroljak az autó útra, akkor vagy beleszállok a szembe jövő autóba, vagy oldalról leszek kénytelen nekik menni… hozzá teszem hogy még így sem léptem át a megengedett 90-es sebesség határt!

Ezt követően azt vettem észre hogy beleálltak a seggembe és konkrétan tolták volna az autómat hogy menjek gyorsabban, amit még így sem tettem, mivel MÖGÖTTEM ÜLT A 10 ÉS FÉL HÓNAPOS KISFIAM!!! Egyszer csak azt látom hogy az Audi szélvédőjén elkezd villogni három kék csík, aztán hogy a xenon fényszóró is menőn elkezdett villogni… hogy őszinte legyek nem értettem mit vagizik, FOGALMAM SEM VOLT RÓLA HOGY RENDŐRÖK, inkább néztek ki vagizós csávóknak…

Amikor indexeltem hogy lefordulok Hunyadiváros felé, indexeltek ők is és követtek… Amikor lefordultam a már kevésbé forgalmas útra, akkor elkezdtek előzni és elém vágtak.. én meg teljesen megijedtem hogy te jó ég, biztos valami kopasz fejű maffiózók lesznek akik meg akarnak állítani hogy mi a szarért nem tudtam gyorsabban menni az elkerülőn, biztos meg akarnak verni úgy felidegesítettem őket vagy valami ilyesmi gondolataim voltak…. Erre letekerik az autó ablakát, kinyúl a srác egy piros táblával a kezében és félre állít, persze akkor már láttam hogy rendőrök…

Az autó persze nem mögöttem állt meg ahogy ilyenkor szokás hogy rögzíteni tudja az igazoltatást hanem előttem (ezt általában akkor csinálják így amikor mutyizni szeretnének…).

A kocsiban két rendőr volt, az egyik kék egyenruhában, a másik feketében… még össze sem tudtak öltözni…

A kék egyenruhás odajött hozzám és igazoltatott. Persze NEM MUTATKOZOTT BE, NEM IGAZOLTA MAGÁT!

Először előkapott egy szondát, hogy fújjam meg… Mondom “ember… nem látja hogy egy baba ül mögöttem??? Mégis hogy gondolta hogy majd alkoholt iszok ha vezetek???” Persze 0-ás értéket mutatott a szonda mire ideges lett és mondta fújjam meg még egyszer… újra 0-ás érték jött ki…

Erre mondta hogy rendben most elviszi az irataimat és ellenőrzi… (persze előbb benézett a kocsimba, milyen táskám van, megnézte milyen óra van rajtam stb. és nyilván hozzá tartozik az is a dologhoz hogy egy 5-ös BMW-ben ülő szőke nő ül a volánnál személyemben…) hogy őszinte legyek ennél a pontnál már elkezdtem ideges lenni, mert nem voltam biztos abban hogy ezek valódi rendőrök-e… egy fekete Audi A3-assal…

Amikor visszajött mondta hogy mindent rendben találtak végül is, izé.. végül is azért állítottak meg mert átléptem a megengedett sebességhatárt… Na erre kikerekedtek a szemeim! “Miről beszél uram??? Kezdjük azzal hogy Önök szinte tolták az autómat hogy lépjem át a sebességhatárt de MIVEL BABA VAN A KOCSIMBAN, ezért még így sem voltam hajlandó gyorsítani… ráadásul még rá is néztem a műszerfalra és konkrétan láttam hogy 80-90 között mentem…” Persze a rendőr állította hogy nem, mert 109-nél is gyorsabban mentem… Mondtam neki hogy az teljességgel lehetetlen. Erre ő, hogy akkor megnézeti a kollégájával hogy mennyivel mentem… Amikor visszajött, bemondott nekem egy teljesen képtelen 125-ös számot… Mondom ne haragudjon de ez lehetetlen! Na ennél a pontnál felhívtam a férjemet aki azt tanácsolta hogy ne írjak alá semmit, tegyenek feljelentést.

A rendőr erre azt mondja, hogy 45 ezer forint helyszíni bírság lesz… majd síri csend… gondolom várta hogy majd elkezdek neki pitizni meg alkudozni vele hogy ha zsebbe kap akkor az mennyi lesz, de nem tettem, hanem megszakítva a csendet kérdeztem hogy… “ÉS???” Nézett rám értetlenül… Mondom, hogy most akkor mi lesz, mi a menete? Erre a rendőr hogy vagy befizetem náluk a kocsiban bankkártyával vagy megteszik a feljelentést és kapok csekket… Hát mondom én biztos hogy nem megyek oda beütni a pin kódomat egy fekete Audi-ba… mert mi van ha nem is rendőrök? Jelmezkölcsönzőből is vehették a ruhákat, főleg hogy az egyik kékben, a másik meg feketében volt.. elég fura volt…

Megírta a feljelentést majd megpróbálta aláíratni velem.. persze mondtam hogy nem írom alá mert nem ismerem el hiszen tudom hogy nem mentem annyival! Kértem a rendőrt hogy mutassa be nekem hogy hogyan rögzítették hogy ennyivel mentem amikor nem mentem ennyivel… bizonyítsa…

A csávónak elkezdtek remegni ezen a ponton a kezei.. Persze nem volt hajlandó megmutatni nekem a műszert, próbált megfélemlíteni hogy majd rendőrségre kell járkálnom és majd bizonyítva lesz…

Mivel nem ijedtem meg, ráírta a papírra hogy nem ismerem el, erre ezt akarta aláíratni velem… mondom én ezt sem írom alá, legyen kedves visszaadni az okmányaimat, tegye meg a szükséges feljelentést. A RENDŐR NEM AKARTA VISSZAADNI AZ OKMÁNYOKAT TÖBBSZÖRI KÉRÉSRE SEM!

Mondtam hogy semmi baj, akkor kihívom a helyi rendőrséget és feljelentést teszek, mert maguk konkrétan veszélyeztettek, megpróbáltak letolni az útról, most meg nem hajlandóak visszaadni az okmányaimat… Na erre nagyon ideges lett a csávó.. próbálta átvetetni velem a jegyzőkönyvet de én azt sem vettem át, mondtam hogy kihívom a rendőrséget tényleg ha nem adja vissza az okmányaimat… Erre ráírta a papírra hogy megtagadtam az átvételt, elköszönt, behuppantak a kocsiba és már ott sem voltak!

ÉRDEKES… MILYEN GYORSAN ELTŰNTEK… TALÁN MEGIJEDTEK A RENDŐRÖKTŐL A RENDŐRÖK??? 😀 Wtf…???

Az autót lefényképeztem mivel annyira tényleg nem voltam biztos abban hogy ezek csak pénzvadász bűnözők vagy valóban rendőrök…

Ahogy elmeséltem pár ismerősömnek, többen is beszámoltak ilyen és ehhez hasonló nyomulós-veszélyeztetős-igazoltatós-bűntetős rendőrökről…

A rendőrség válasza

Közösségi oldalán tette fel a kérdést egy hölgy, aki szerint úgy akarták gyorshajtásért megbüntetni, hogy a megengedett 80-90

km/óra között ment. A 49 méterről készült, rázoomolt felvételünk szerint ennél kicsit gyorsabban….

A posztra hét pontban reagálunk:

1. Nem a rendőr kényszerít jogsértésre.

2. Attól, hogy valaki mögöttem gyorsan megy, nekem nem kell.

3. A gyorsítósávban nem nekem van elsőbbségem. Viszont ott nem is jöhet szembe senki.

4. Ha nem ismerem el a szabálysértést, a helyszíni bírságot nem vagyok köteles elfogadni. Ilyenkor választhatom a szabálysértési eljárást, ahol részletesebb vizsgálat következik.

5. A szabálysértésről felvétel készül, amit már a helyszínen, vagy az eljárás végéig megtekinthetek.

6. Ha sérelmesnek éreztem a rendőri intézkedést, vagy nem értek egyet a döntéssel, megvannak a jogorvoslati lehetőségeim.

7. A fentiek valamennyi márkájú autóval, valamint a kisgyermekkel közlekedőkre is érvényesek.

A hölgy azóta törölte a sztorit üzenőfaláról, – melyet több ezren osztottak meg alig 12 óra alatt – közvetlenül azután, hogy a rendőrség nyilvánosságra hozta válaszát. Ez arra utal, hogy az igazoltatás valószínűleg szabályos volt, és előfordulhat, hogy picit “kiszínezte” a történetet a feldúlt állapotban lévő nő. Rendőrségi forrásunk állítása szerint ezúttal nem elégszenek meg a közleménnyel, úgy néz ki, polgári per vár az anyukára.

A történet egyik tanulsága, hogy a Facebook kétélű fegyver, sose posztolj hirtelen felindulásból! És ne hajts gyorsan, akkor nem fog bemérni a traffipax.