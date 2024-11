Az ötvenes években még nagyon kevés autó közlekedett a laza hóval borított utakon hazánkban. A Continental 1952-ben mutatta be első téli gumiját, a robusztus mintázati felépítésű, szögezett M+S 14 abroncsot ekkor még csak „hógumiként” emlegették.

Ekkoriban leginkább a mintázat jelentett különbséget. Az Arcanum Újságok archívumában kutatva kiderült, hogy a technológiáról már írtak az újságok, de inkább mint érdekesség, a magyar autósok ekkoriban még leginkább a hólapátban, homokban, és vontatókötélben bízhattak.

Érdekességként írtak róla

1968-ban így írt a témáról a Népújság: „A gumigyárak ma már speciális téli gumikat is gyártanak, amelyek futófelületéből 2—3 milliméterre fémtüskék állnak ki. Jelenleg ez a legjobb megoldás a jeges úton való biztonságos haladásra (ma már nálunk is kaható ez a köpenyfajta).

Puha, süppedékeny, hóban azonban még ez a gumi sem segít, ilyenkor legfeljebb a hólánccal juthatunk előre. Vigyünk magunkkal mindig egy akkora darabka láncot, amellyel egyszer át tudjuk fűzni a kerék bármelyik részét.

Az egyébként tehetetlenül pörgő kerék így némi „támaszt” kap a hóban, legalábbis addig, amíg kiszabadulunk. Az előrelátó autós csomagtartójából három fontos „kellék” nem hiányozhat a téli hónapokban: egy hólapát, egy nagy zacskó homok és egy vontatókötél.” – Népújság, 1968. január (19. évfolyam, 1-25. szám)1968-01-21 / 17. szám

1968 – Elvileg elérhető volt

Már ekkor megkapták a gumik az M+S jelzést, amivel kapcsolatban pont idén volt komoly, és fontos változás.

Míg korábban elegendő volt az úgynevezett „M+S” jelölés (sár és hó), addig mostantól az úgynevezett 3 Peaks Mountain Snow Flake (Három hegycsúcs hópihével) szimbólummal ellátott abroncsok kötelezőek téli útviszonyok között. Szóval október 1-től csak azokat az abroncsokat fogadják el téli guminak, amelyeken ez a jelölés is látható. De kanyarodjunk vissza 1968-ba!

„Az Országos Gumiipari Vállalat gumiabroncsgyártó szakemberei is kidolgozták személyautók hazánkban azokat a gumiabroncstípusokat, számáralyek lehetővé teszik sáros, havas ameés eljegesedett úton is a biztonságos és viszonylag gyors közlekedést.

A CORDATIC gyár ezeket a téli időjárásra ajánlott gumiabroncsköpenyeket ún. M+S (Matsch und Schneer sár és hó) mintázattal hozza forgalomba. Ugyanezek a köpenyek jeges útra is alkalmasak, ha kemény fémtüskékkel, úgynevezett „spike”-el vannak ellátva. Ebben az esetben a fémszegecselt köpenyeket M+S Eis (jég) abroncsnak nevezik.” – Közlekedés, 1968 (58. évfolyam, 1-24. szám)

A hetvenes években sem változott a helyzet, a Szabad Földműves óvatos ajánlása szerint két darabot azért illene beszerezni: „A téli gumiknagyon jók. Ajánlhatom minden autótulajdonosnak, hogy legalább két darabot szerezzen belőlük. Ésha anyagilag megengedheti, külön keréktárcsára szerelje felazokat! Így a jó idő beálltávalkönnyű a csere, és a gumisemsérül meg a sok átszerelésmiatt.” – Szabad Földműves, 1972. július-december (23. évfolyam, 26-52. szám)

1979 – Sokan idegenkednek tőle

A téli abroncsok használata nem terjedt gyorsan, 1979-ben a Képes Újság még mindig arról írt, hogy azoknak fontos a téli gumi, akik télen gyakran járnak a hegyekbe.

„A téli gumiabroncsok használatától sokan idegenkednek, mert évente csak 3—4 hónapig használhatók, a jó idő beálltával ugyanis le kell szerelni. Ennek ellenére azoknak az autótulajdonosoknak feltétlen ajánlatos erre áldozni, akik télen gyakran járnak a hegyekbe, vagy vidéken, alacsonyabb rendű utakon közlekednek, olyan helyeken tehát, ahol nincs megoldva a rendszeres hóeltakarítás. Ha téli gumiabroncsot nem szerez is bemindenki, arról az aranyszabályról egyetlen autós sem feledkezhet meg saját és mások érdekében, hogy télen csakis jó állapotban levő gumikkal szabad útnak indulni. – Képes Újság, 1979. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

Az Esti Hírlap hasábjain pedig kikacsintott a valóság, a cikk első része a kötelező „vedd a téli gumit, mert jó” üzenetet közvetíti, de utána kibukik a kritika: ezek a gumik nehezen beszerezhetők!

„Ha a cikk elég meggyőző, az autós olvasók előveszik a megtakarított pénzüket és elmennek téli gumit venni. Nyilván nem egy cipőboltba, nem egy papírüzletbe, nem egy drogériába, hanem például egy benzinkúthoz, egy gumiabroncs szaküzletbe, egy autósfelszerelési boltba.

Aztán ha itt nem kapnak,megkérdezik a cikkírót:ha már ilyen szépen meggyőzte őket, ugyan árulja már el azt is, hol lehet téli gumit kapni? Mert már egy új nyári gumival is kiegyeznének, hiszen az is jobb, mint egy régi és kopott gumi. És mivel erre a cikkíró nem tud válaszolni, ezért inkább kissé módosítja a téli gumikrólés a téli közlekedés biztonságáról szóló igazságokat.

Nevezetesen: már az is nagy dolog, ha az autósok tudatában vannak annak, hogy a nyárc gumi nagyon csúszik télen. Ezért a sebességet alaposan csökkenteni kell, és háromszor is meggondolni azokat a — hirtelen gyorsítási, előzési, szlalomozási — manővereket, amelyekhezaz autó kifogástalan stabilitása szükséges.”

Esti Hírlap, 1979. november (24. évfolyam, 257-281. szám)

1997 – Lassan természetes lesz a téli gumi

A téli gumik aranykora az 1990-es években jött el, ekkor már a modern keverékeket nem csak a hó ellen ajánlották. Ezekben az években jelent meg a hőmérséklet szerinti gumicsere ajánlása, a 7 Celsius fokos szabály.

„A téli abroncsok azért garantálnak hidegben is jobb és biztonságosabb menettulajdonságokat, mert természetes kaucsukot tartalmazó gumikeverékük 7 °C-nál nagyobb hidegben sem keményedik meg ami a nyári abroncsokról nem mondható el. Télen gyakran kell nedves burkolaton is közlekedni. A korszerű téli abroncsok ezért hidegben is jobb nedves tapadási és fékezési tulajdonságot mutatnak a nyáriaknál, mert alapanyaguk nedves burkolaton és havon mérhető tapadását speciális keverék- és adalékanyagok javítják.” – Taxisok világa, 1997. (7. évfolyam, 1-12. szám)

A kétezres évek üzenete és napjaink helyzete

A kétezres években egymást érték az újabb és újabb fejlesztések. Szinte minden szezonra nagyobb teljesítményű, jobb tapadást biztosító gumikat dobtak piacra a gyártók. „Bár a pontos keveréket a gyártók hétpecsétes titokként őrzik, annyit azért lehet tudni, hogy a téli abroncsok olyan anyagokat alkalmaznak, amelyek segítségével hidegben is megőrizik a rugalmasságukat: szilika, szilán, különböző olajok és gyanták is kerülnek a vegyületbe. Pontosan emiatt ajánlják a szakemberek, hogy ha a levegő hőmérséklete tartósan 7 Celsius-fok alá süllyed, érdemes lecserélni az abroncsokat.” – írtuk mi a Vezes.hu oldalán 2015-ben.

Az időjárás alakulását, és a négyévszakos gumik fejlődését figyelembe véve lassan kijelenthető, hogy Magyarországon túl vagyunk a téli gumik karrierjének csúcsán. A tesztekből tisztán látszik, hogy a négy évszakos abroncsok teljesítménye kezd összemosódni a téli és nyári abroncsokéval, több esetben még jobbak is. Mivel egyre inkább mosódnak össze az évszakok, arra a rövid időszakra, amikor igazán hideg van, tökéletesen megfelelnek már ezek az abroncsok is, de hóban sincs velük igazán gáz. Ráadásul az évi kétszeri szerelést is meg lehet velük spórolni a gumisnál.