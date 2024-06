Életünk számos területét könnyíti meg az okostelefonok jelenléte, azonban ennek ára van, mégpedig az, hogy a készülékek is többet tudnak rólunk, akár a tudtunk nélkül. Napjainkban annyira fejlett a technológia, hogy az Egyesült Államokban már arra is képes, hogy az alapján pontozza a sofőröket, mennyire jók vagy rosszak az utakon – írja a Carscoops.

Az okostelefonok érzékelőinek segítségével az Arity alkalmazása arról gyűjt adatokat, hogy a sofőr milyen gyorsan vezet, milyen erősen fékez és gyorsít, továbbá mennyit használja a moblitelefonját vezetés közben. Az Arity alapítója, az Allstate értékeli ki az információkat, amikre utána előszeretettel támaszkodnak egyes biztosítók (GasBuddy, Life360, MyRadar), ami a biztosítási díjakban köszön vissza, jobb esetben kedvezmény formájában, azonban az ellenkező eset aggályokat vet fel.

A felhasználóknak természetesen el kell fogadniuk az adatvédelmi nyilatkozatot, viszont a legszaftosabb részleteket az apró betűs rész tartalmazza, amihez ráadásul meg kell nyitni egy külső hivatkozást. „Senki sem fogadná el, amint rájön, hogy mit csinál” – nyilatkozta a Life360 egyik ügyfele, aki fel is mondta az előfizetését.

Meglepődött egy Rob nevű férfi is, amikor a Toyota biztosítója arról küldött neki e-mailt, hogy „jó hírük” van: „biztonságos sofőrként azonosították” őt. Először értetlenül állt a kialakult helyzet előtt, majd rájött, hogy a Toyota leánycége, a Connected Analytic Services végig azt figyelte, hogyan vezet: az adatokat egy részletes Excel-fájlba gyűjtötte össze a rendszer, részletezve, milyen messzire ment, hányszor kapcsolta be a biztonsági rendszereket, hányszor lépett a gáz- és a fékpedálra, és hány alkalommal ment gyorsabban 85 mérföld/óránál (136,8 km/óránál).

Úgy előzhetik meg a burkolt kémkedést az autósok, ha az autó infotainment rendszerében és az okostelefonján is ellenőrzik, mely alkalmazások férnek hozzá az érzékelőkhöz és a GPS-adatokhoz – számos esetben be lehet jelölni azt az opciót is, ami nem engedi meg az applikációnak, hogy az adatokat kiadják harmadik feleknek.