Az elmúlt években a Közlekedési Múzeum sorsa nem elsősorban a kiállításokról, a járműgyűjteményről vagy a családi programokról szólt, hanem arról, hol és milyen formában épüljön meg az új intézmény. Korábban felmerült, hogy a múzeum Budapest helyett Debrecen térségébe kerülhet, miközben a fővárosban már rendelkezésre álltak az Északi Járműjavítóhoz kapcsolódó, előkészített tervek és engedélyek.

Friss hír, hogy az intézmény mégis Budapesten, az Északi Járműjavító területén kaphat új otthont. Ez lényegében visszatérést jelent ahhoz az eredeti elképzeléshez, amely szerint a múzeum egy ipartörténeti szempontból is különleges, nagy alapterületű helyszínen születhet újjá – olvasható a közlekedési és beruházási minisztere bejegyzésben.

A kőbányai ipari műemlék azért is különösen alkalmas erre a célra, mert a hatalmas csarnokokban végre méltó körülmények között lehetne bemutatni a múzeum nagy méretű járműveit is, köztük vasúti kocsikat, mozdonyokat, autóbuszokat és más közlekedéstörténeti tárgyakat.

A korábbi elképzelések szerint az új múzeumi épületegyüttes nagyjából 30 ezer négyzetméteren valósulhatna meg, a teljes fejlesztési terület pedig mintegy 7 hektárt érintene. A koncepció nemcsak kiállítóterekkel számol, hanem restaurációs és raktározási központtal, dokumentumtárral, szabadtéri kiállítási lehetőségekkel, valamint akár nosztalgiajáratok fogadására alkalmas végállomással is.

A projekt építészeti előkészítése sem a nulláról indulna

A múzeum új épületére korábban nemzetközi tervpályázatot írtak ki, amelyet a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda nyert meg magyar partnerével, az M-Teampannonnal. A pályázat győztes tervei a terület ipari örökségét használnák kiindulópontként, miközben korszerű kiállítótereket és közösségi tereket hoznának létre.

Az új Közlekedési Múzeum ügye azért is fontos, mert az intézmény hosszú ideje nem tud valódi, teljes értékű múzeumként működni. A Városligetből kiköltözött gyűjtemény évek óta vár arra, hogy méltó, állandó helyen mutathassa be a magyar közlekedés történetét.