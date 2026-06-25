A fizikai és szellemi dolgozók 80 százaléka sztrájkolt a reggeli és a délutáni műszakban is a dél-koreai tulajdonú Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári és pécsi telephelyén, a 12 órás munkabeszüntetéssel a munkavállalók magasabb béremelést szeretnének elérni – közölte a Vasas Szakszervezet alelnöke szerdán.

László Zoltán elmondta, hogy délelőtt egyeztettek a cégvezetéssel, de nem jutottak előrébb. Székesfehérváron a menedzsment néhány tagja megpróbált termékeket legyártani, ám az adott műszakban a munkások által átlagosan előállított darabszámok 10 százalékát tudták produkálni, kiszállítás is csak az előző műszakban legyártott termékekből volt. A sztrájk mindezek alapján hatékony – fűzte hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy idén a munkáltató differenciáltan 4-4,5 százalékos béremelést adott, a munkavállalói érdekképviselet egységesen 10 százalékos béremelést kér. Korábban mindkét telephelyen tartottak kétórás munkabeszüntetéseket, ám nem érték el a kívánt eredményt. Jelezte, hogy a sztrájkbizottság figyeli a munkáltatói reakciókat és ezek alapján dönt a folytatásról, amely akár határozatlan idejű munkabeszüntetés vagy a dél-koreai nagykövetség előtti demonstráció is lehet.

Az MTI érdeklődésére Klauser Andrea HR igazgató a Hanon Systems globális sajtóosztályához irányította az MTI tudósítóját, választ egyelőre nem küldtek.

A Hanon Systems Kft. egy világszinten elismert autóipari vállalat, amely a klímatechnológia terén nyújt szolgáltatásokat. A cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban.

A Székesfehérváron működő Hanon Systems Alba Üzemben csaknem 1200 ember dolgozik. A gyárban jelenleg klímakompresszorokat, hűtőközeg-továbbító rendszereket, hőszivattyú szelepeket, valamint vízszelep- és pumpa termékcsaládot gyártanak. A Hanon Systems Hungary Kft. Pécsen a legmodernebb hűtőközeg-továbbító rendszerek gyártásával foglalkozik, a gyártósoron már több mint 800 ember dolgozik. A Hanon Systems Hungary Kft. a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben túlnyomórészt exportra termelve 129,1 milliárd forint bevételt ért el 5,8 milliárd forint veszteség mellett. A társaság egy évvel korábban 116,3 milliárd forint bevételt és 1,8 milliárd forint profitot realizált. Tavalyi mérlegüket még nem tették közzé.