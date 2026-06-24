Az István út és a Pozsonyi utca felújításához kapcsolódó munkák miatt korábban ideiglenesen a Tavasz utca közelébe került a 25-ös autóbusz végállomása.

Június 25-től a járat az Árpád úton, a Kassai utca kereszteződése előtt kialakított ideiglenes végállomásnál áll meg. Az új helyszínről az utasok rövidebb gyaloglással érhetik el az M3-as Újpest-központ metróállomását és a térség további átszállási kapcsolatait.

A változtatásra a BKK-hoz érkezett visszajelzések és észrevételek alapján kerül sor. A BKK célja, hogy az újpesti útfelújítás idején is minél kényelmesebb és kiszámíthatóbb maradjon a közösségi közlekedés használata.

Az István út és a Pozsonyi utca felújításához kapcsolódó munkák a következő időszakban újabb ütembe lépnek, ezért a környéken további forgalmi és közösségi közlekedési változások várhatók.