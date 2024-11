Arra készül a magyar kormány, hogy legálissá tegye az arra alkalmas közúti járművek számára, hogy a halogénizzókat LED-es fényszóróval váltsák ki – olvasható a Közlekedésbiztonság oldalán.

Az utóbbi években rendkívül elterjedtté vált a LED-es technológia, amely kisebb energiafelhasználás mellett tesz lehetővé nagyobb fénykibocsátást. A fénykibocsátó diódák tehát könnyen helyettesíthetik a régebbi világítótesteket, és az is mellettük szól, hogy könnyen és olcsón gyárhatók, ráadásul a LED a rázkódásra sem érzékeny.

Az új autókat a legtöbb esetben már LED-es világítással gyártják, viszont a régebbi autóknál csak a korábbi technológiájú izzókkal és foglalatokkal csereszabatos alkatrészek jelentenek megoldást. Az ADAC korábbi tanulmánya kimutatta, hogy a cserelámpák fényesebben világítanak, és mivel hosszabb ideig tartanak, ritkábban is hibásodnak meg.

Olyan országokban, mint az Egyesült Államok és Ázsia, már korábban engedélyezték a LED-es fényforrások használatát, ellentétben Európával. Németországban is csak 2020-ban engedélyezték az első, a halogén kiváltására alkalmas LED-es fényforrást, ám azóta más gyártók LED-es megoldásai is megjelentek. A gyártók azt állítják, az új modellek több mint 200 százalékkal több fényt és ötször hosszabb élettartamot biztosítanak.

Időközben a hazai kereskedelemben is elérhetővé váltak a hagyományos izzókat és foglalatokat helyettesítő LED-es egységek, amik bár népszerűek a magyar autósok körében – a közösségi médiában megosztott tapasztalataik alapján –, egyelőre illegálisak, azonban már nem sokáig.

A már megjelent rendelettervezet értelmében módosulhat a járművek világítására vonatkozó hazai szabály, amivel kapcsolatban már a társadalmi egyeztetés is lezárult. Ez nemcsak a minősített LED-fényforrások használatát teheti lehetővé a tompított és távolsági fényszórók esetében, de az új típusjóváhagyási eljárás az engedélyeztetési folyamatot is megkönnyítheti. Az új rendelet ugyanis csökkentheti az adminisztratív terheket is, így gyorsabbá válhat az új járművek forgalomba helyezése.