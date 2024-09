Amerikai törvényhozók bebetonoznának egy ősi technológiát az életünkben: ez a közép- és hosszúhullámú adások vételére alkalmas AM (amplitúdó-modulált) rádióvevő, írja az Automotive News Europe.

A technológia kötelezővé tételét azzal indokolják, hogy ezzel a sugárzási technológiával vészhelyzet esetén nagyobb biztonsággal juttathatók el a lakossághoz a figyelmeztetések és katasztrófavédelmi utasítások. A törvényjavaslat, amely jelenleg a képviselőház jóváhagyására vár, okafogyottnak tűnhet, hiszen a legtöbb autóban a mai napig megtalálható ez a technológia.

A legtöbb autóban, de nem az összesben: mivel a tapasztalatok szerint az elektromos járművek nagyfeszültségű elektromos hálózata interferálhat az AM adások vételével, számos autógyártó elkezdve kiemelni ezt a szolgáltatást hálózatról tölthető járműveiből. Ha azonban kötelező lesz, akkor nyilván meg kell oldaniuk az interferencia kérdését: független elemzők szerint az erre irányuló kutatás és fejlesztések az évtized végéig akár 3,8 milliárd dolláros (1,35 billió Ft) extra terhet is jelenthetnek az észak-amerikai piacra gyártó autómárkák számára; ezek a költségek pedig nyilván más piacokon, így akár Európában is megdrágíthatják az autókat.

Az autóipari innovációs szövetség (Alliance for Automotive Innovation) szerint az elképzelés téves, a közszolgálati közleményeket más módon is el lehet juttatni az autósokhoz, a törvényjavaslat pedig kizárólag a rádiópiacot mozgató (hirdetéseken alapuló) üzleti modell fenntartására szolgál.

Ezzel együtt nagyon úgy néz ki, elfogadják a javaslatot: a szakbizottság szinte egyhangúlag támogatta azt, mielőtt felterjesztették volna képviselői szavazásra.