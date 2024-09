Közkedvelt az amerikai autósok körében a Los Angeles közelében található hegyi autópálya, az Angeles Crest Highway. A kétsávos, több mint 106 kilométer hosszú út azonban nemcsak bámulatos, de harapni is képes.

Ezt a saját bőrén tapasztalhatta meg két Porsche sofőrje, akik szeptember 17-én, kedden ütköztek össze a késő reggeli órákban – mindkét 911-es a 2011 és 2019 közötti, hetedik, azaz 991-es generációból került ki, csupán annyi a különbség közöttük, hogy az egyik egy Carrera-, míg a másik egy GT3 RS-kivitelű modell.

Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 on scene on Angeles Crest Hwy at Monte Cristo Campground deploying #LASD SEB Tactical Medics at a traffic accident. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/EFOja2x8KP