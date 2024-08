A nyári hőségben különösen feltűnő az autók hűtőventilátorának a búgása, ha meg villanyautóról van szó, amelyben a villanymotornak sem alapjárata, sem üzemi zaja nincs, hatványozottan zavaró, hogy egy egyébként csendes jármű zajkultúrájába belerondítanak a forgólapátok.

Fokozza a problémát a villanyautók esetében a nagy teljesítményű gyorstöltés, hiszen ahhoz az akkumulátor folyamatos temperálása, azaz a hűtőrendszer intenzív működtetése szükséges.

Így gondolta ezt a Mahle nevű autóipari beszállító is, ezért hozzáfogtak, hogy hipercsendes hűtőventilátort fejlesszenek akkumulátoros elektromos és hidrogén üzemanyagcellás elektromos járművekhez – személyautókhoz is, de elsősorban haszonjárművekhez.

Bagolyszárnyakkal hűtenek a jövő autói 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mint számos más, hasonló esetben, most is a természet kínált megoldást. Mesterséges intelligencia segítségével elemeztek különböző állatokat, a denevértől a kardhalig. Végül a bagoly bizonyult nyerőnek: ennek szárnycsapásai ugyanis különösen halkak, ami – mint a kutatók megfejtették – a speciális szárnytollazatnak köszönhető. Innen már „csak” egy lépés volt, hogy a mesterséges intelligenciát ismét bevetve lemásolják az uhuk szárnyát, és az így kapott profillal alakítsanak ki forgólapátokat.

A bionikus ventilátor 4 dB-lel bizonyult csendesebbnek, mint a hagyományos rendszerek, azaz kevesebb mint fele olyan hangos, mint azok.

Ez egyrészt csökkenti a környezet zajterhelését, viszont ennél sokkal többet is tud: mivel a hangos működés a légellenállásból adódik (légörvények keletkeznek), ez extra energiát emészt fel. A Mahle számításai szerint a bagolyszárny-lapátok alkalmazása mintegy 10 százalékkal jobb hatásfokot eredményez, ráadásul a speciális geometria jóvoltából nagyobb a szerkezeti szilárdsága is, azaz kevesebb anyagból is legyártható: a bagoly-ventilátor mintegy 10 százalékkal könnyebb, mint a hagyományosak.

A vállalat idén szeptember végén, a hannoveri haszonjármű-kiállításon fogja bemutatni világelső fejlesztését.