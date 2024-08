Az Artura hibrid sportautó legutóbbi fejlesztéseit a típusra épülő, de hibrid komponensétől megfosztott versenyautón is érvényesítette a McLaren.

A legfontosabb fejlesztés, hogy míg az Artura Trophy Evo 3.0 V6-os motorjának az állandó csúcsteljesítménye 585 lóerő, átmenetileg (gombnyomásra) 620 lóerőt is mozgósíthat a pilóta. Az extra kraft rendelkezésre állását szabályozni fogják a versenyszériákban – Európa után jövőre Észak-Amerikában is megjelenik a McLaren Trophy –, így stratégiai eszközként vethetik azt be a versenyzők.

A több erőhöz szélesebb abroncsok (elöl az eddigi 265 helyett 285 mm, hátul 305 helyett 315 mm) is társulnak, lecserélték a felfüggesztés elemeit (újak a két irányban állítható lengéscsillapítókkal szerelt gólyalábak, valamint feszesebb a kanyarstabilizátor), továbbá javítottak az aerodinamikai jellemzőkön, amivel azonban nem a leszorítóerőt, hanem a fékek hűtésének a hatásfokát növelték.

Ezzel párhuzamosan a gyár motorsport-részlege létrehozta a McLaren Trophy akadémiát, egy versenyőképző iskolát, ahol reménybeli GT-pilótákat képeznek, azzal a nem titkolt céllal, hogy itt nevelhetik ki a jövő gyári versenyzőit.