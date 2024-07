A napokban fejezték be a nyomozást annak a férfinak az ügyében, akit még tavaly augusztus 27-én vettek őrizetbe a rendőrök, miután ellopott egy autót Kecskeméten – írja a Police.hu.

A bordó Opel Astra az egyik iskola belső, zárt udvarából kötötte el, éppen emiatt a tulajdonosa nem gondolt arra, hogy baj lehet abból, ha nem zárja be a kocsiját. A szemfüles tolvaj azonban kihasználta, hogy a slusszkulcs és a kapunyitó is benne maradt, ráadásul a sértett az utastérben tartotta az iratait és a bankkártyáját is, így mire feltűnt neki a lopás, az elkövető egy tucat tranzakciót hajtott végre.

Ekkor értesítette a rendőröket, akik az egyik bankautomatára szerelt biztonsági kamera révén hozzájutottak a gyanúsított arcképéhez, amivel azonosították. Körözést adtak ki a férfi és az autó ellen – pár órával később már a másik vármegyéből, Békésszentandrásról jött a hír, hogy egy szabadnapos rendőr megtalált az autót. Annak ellenére, hogy nem dolgozott aznap, gyanússá vált neki a rendszám nélkül parkoló autó, amiről kiderült, hogy a kecskeméti nyomozók keresik.

Rövidesen a tolvajt is elkapták, akit Kecskemétre szállítottak, hogy őrizetbe vegyék. A jármű csomagtartójából két kerékpár került elő, amiket két nappal korábban lopott el – ezeket a rendőrök lefoglalták, majd visszaszolgáltatták jogos tulajdonosaiknak.

A nyomozás során kiderült, hogy a 29 éves férfi egyáltalán nem tétlenkedett a nyár folyamán, ezért összesen tízrendbeli lopás miatt kell felelnie. Vádemelést javasoltak az ügyében.