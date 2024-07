A Suzuki alapvető filozófiája a sosokejtanbi, azaz „kisebb, kevesebb, könnyebb, rövidebb, szépség.” Ebből az ötágú értékcsokorból most a tömegcsökkentés kerülhet az előtérbe: a márka felső vezetése egy júliusi sajtókonferencián arról számolt be, hogy radikálisan átalakítják a következő generációs Suzuki Alto minijárművet.

Az Alto egy ideig Európában is kapható volt, de a Japánban forgalmazott verzió annál is kisebb: a kei-autók méretosztályába tartozó jármű hossza a 3,5 métert sem éri el, motorja kétharmad literes, tömege pedig alig 680 kg. A Suzuki szerint azonban ez is túlzás: a következő, tizedik generációs modell, amikor valamikor 2026-ban léphet színre, jó 90 kilogrammal ennél is könnyebb lesz! A 15 százalék körüli tömegcsökkentés a járműkonstrukció alapvető újragondolását feltételezi.

Részletekbe nem bocsátkozott a Suzuki, de olyan radikális elképzelésekre számíthatunk, mint a merevítő elemként beépített kipufogórendszer – az autót ugyanis értelemszerűen szerkezeti szilárdságának feláldozása nélkül szeretnék lefogyasztani.

A könnyebb járműhöz kisebb teljesítményű hajtáslánc is megfelel. Mivel az Alto már most is mild hibrid kiépítést alkalmaz, a szerényebb teljesítménycél lehetővé teszi, hogy a mérnökök kisebb akkumulátort építsenek be, azaz az autó még könnyebb, ráadásul olcsóbb is lesz. Pontos részletek nem állnak rendelkezésre, de a hírek szerint a Suzukival más területen is együttműködő Toyota biztosíthatja a szükséges hajtástechnológiát.

Noha annak nincs realitása, hogy az Altóval kilépjen az európai piacra a Suzuki, az általános fejlesztési filozófia, illetve a specifikus megoldások elvben más modelleknél is alkalmazhatók. A Suzuki jelenlegi legkisebb, Európában forgalmazott típusa az Ignis (már ameddig még kapható), amely kivitelétől függően 850-950 kilót nyom, de a Vitarának is léteznek 1,1 tonna alatti kivitelei, amelyeknél egy hasonló, 90 kiló körüli fogyókúra azonnal érezhető hatással bírna.