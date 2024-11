Az Amerikai Egyesült Államokban egyelőre nem létezik egységes szabályozás az önvezető járművekkel kapcsolatban. Azt viszont tény, hogy 27 államban már van valamiféle jogi keretrendszer. És ők a többség, mivel „csak” 12 olyan állam van, ahol egyáltalán nem gondolnak erre a technikára. Az, hogy a többség már létjogosultságot érez ennek a kérdésnek a szabályozására, az jó jel és lehetőséget biztosít a gyártóknak arra, hogy megtervezhessék a jövőt.

Az önvezető tehergépjárműveket gyakran éri ellenszenv a hivatásos gépjárművezetők részéről, mondván azok elveszik a munkájukat. Az igazság azonban az, hogy nemcsak az USÁ-ban, hanem globálisan is sofőrhiányról lehet beszélni. Nem ritkán a gépjárművezető mondja meg, milyen fuvart vállal legalább is itt, nálunk, Európában. Angliába, vagy Skandináviába nem mindenki megy szívesen, a „kéthetezésre” pedig egyre kevesebb gépjárművezetőt lehet rávenni. Az önvezető járművekkel tehát legalább azokat a félpótkocsikat útnak lehetne engedni, amire nem találnak sofőrt és amelyek amúgy is ott állnának a magas lízingdíjukkal együtt valamelyik telephelyen.

De kanyarodjunk vissza az Egyesült Államokra. A Daimler leányvállalata, a Torc Robitcs nemrég egy többsávos autópályán, Texasban dörrentette be a legújabb Freightliner Cascadiáját, amely egy helyes kis „fejdíszt” kapott. A fülke tetején került elhelyezésre ugyanis több fontos szenzor, kamera. Láthatólag nem bonyolították túl a dolgot, hiszen hagyományos, mechanikus visszapillantóval szerelt csőröst vettek alapul.

a videó a hirdetés után indul

A monstrumot meggurították úgy, hogy teljesen a gépre bízták az irányítást. Erről videófelvétel is készült és a sajtóanyag szerint legalább 105 km/órás tempóval hasítottak vele. A tesztet egyébként egy forgalomtól elzárt szakaszon hajtották végre, vagyis a teszt során nem veszélyeztették mások testi épségét. A Torc Robotics célja egy olyan skálázható rendszer létrehozása, amely 2027-től sorozatgyártásban készülhet. Valószínűsíthetően ezt az önvezető rendszert már gyárilag be fogják tudni építeni a nyergesekbe, de egyes elképzelések szerint az utólagos beépítés is lehetséges lesz.

Lenyűgöző megbízhatóságot tapasztaltunk az ismételt vezető nélküli próbafutások során, amelyek során a Torc páratlanul beágyazott és integrált platformját használtuk a Freightliner Cascadián. Alig várjuk, hogy elérhetővé tegyük az autonóm vezetési szoftvereket azon ügyfelek számára, akik számára a biztonság, az üzemeltetési költségek, az egyszerű használat és a megbízhatóság a legfontosabb” – jegyezte meg Peter Vaughan Schmidt, a Torc ügyvezető igazgatója.

A Daimler Truck és a Torc tehát sikeresen bebizonyította, hogy az autonóm vezetési szoftver képes biztonságosan navigálni autópályákon, felszíni utakon, de a kereszteződésekben történő kikanyarodás sem jelent problémát számára.

Európában utoljára tavasszal teszteltek önvezető teherautót autópályán, azt a Daimler egyik német versenytársa hajtotta végre.