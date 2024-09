A nagy európai haszonjármű gyártók közül a Scania az egyetlen, amelynek már az alapításakor is különleges kapcsolata volt a zéró-emissziós mobilitással. 124 évvel ezelőtt ugyanis megvásárolt egy bicikligyárat. A cég logójában a mai napig megtalálható a kerékpárokra utaló forgattyúfej.

A Södertalje-i cég lassan 10 éve foglalkozik elektromos teherautók fejlesztésével. Az első generációs változatok még relatíve kicsi hatótávval rendelkeztek, de városi használatra tökéletesek voltak. 2022-ben aztán mérföldkőhöz érkezett a gyártó, bemutatta a 45S és 45R típusú elektromos tehergépkocsikat, amelyek közül utóbbi vendégeskedett augusztus végén Magyarországon. A jármű a svéd központból, saját lábán, Csehország és Ausztria érintésével érkezett hazánkba.

Külső

Valamiért nem fog az idő a Scania 2016-ban bemutatott dizájnján. Még akkor sem, ha egyébként egy-két versenytárs ellesett tőlük egy-két karakteresebb vonást. Az újdonságot aligha lehet megkülönböztetni dízeles társaitól, egyedül a szélvédő feletti „Electric” felirat sejtet valamit a villanyhajtásból. Erre a helyre azonban jellemzően a fuvarozó cég neve szokott kerülni. A két lámpa közötti lehajtható hűtőmaszkon lévő türkizkék csík még ugyancsak az elektromos hajtásláncra való utalás akar lenni.

Az R-fülke négyféle kivitelben készül, két nappali és két hálókabinos kivitel található a kínálatban. A tesztünkben szereplő nyerges Highline R fülkével készült, amely 3790 mm magas, légterelők nélkül. A színét nehéz lenne elsőre kitalálni, megnevezése szerint „gleccser fehér” árnyalattal fényezték a 6450 mm hosszú és 2550 mm széles nyerges vontatót. Ez egyébként a Scania elektromos teherautók jelenlegi „demó” színe, ami nagyszerű utalás a globális felmelegedés miatt olvadó gleccserekre. Sajnos ugyanakkor a gleccserek olvadását már nem lehet visszafordítani a légkörben lévő szén-dioxid koncentráció miatt.

A két mellső tengely közötti rész is főként ilyen színben pompázik. Az akkumulátor-csomagokat speciális oldalkeret védi, aminek azt is el kell tudnia viselnie, ha oldalról belerongyol egy személyautó. A Scania több kísérletet is végzett ebben a kérdésben, de nem csak elektromos, hanem gáztartályokkal felszerelt tehergépkocsikat is tesztelt. Bal oldalon található a töltőcsatlakozó, amit egy kis ajtócska véd. Gyorstöltésre apellálnak: 375 kW teljesítményű CCS2 típusú DC töltővel kifejezetten gyorsan, körülbelül másfél óra alatt feltölthetők az akkumulátorai.

A minőségérzet semmivel sem rosszabb, mint egy dízel Scaniánál, már az oldalajtók nyitásakor is érezni, hogy masszív, acélajtókat tárhat az ember szélesre. A fülkébe három széles, rozsdamentes acéllépcsőn jut fel a sofőr. A problémamentes beszállást nagyban segíti az ajtó két oldalán elhelyezett acél kapaszkodó, valamint az a tény, hogy a kormánykerék előre billenthető.

Belső

És el is érkeztünk a kamion legkellemesebb részéhez, a belső térhez. A szakavatott olvasóknak szemet szúrhat, hogy ez még hagyományos műszerfallal készült, miközben a Scania a saját angol nyelvű honlapján már a digitális műszerfallal illusztrálja a 45R-t, de hozzá tartozik az igazsághoz, hogy ez a nyerges még bizony 2023 nyarán gördült le a gyártósorról.

A teljes élettér vetekszik a dízelváltozatéval, sőt, igazából az elektromos hajtás egyáltalán nem jár lemondással a belső teret illetően. A padló teljesen sík a fülkében, könnyű az átjárás a két ülés között. Alul 800-1000 mm széles ágy, felül pedig 700/800 mm széles ágy várja a pihenni vágyókat. Tárolórekeszből nincs hiány: felül három darab, ajtós szekrényt találunk, de az ágy alatt is van egy tárolódoboz, valamint egy hűtőládát is kialakítottak a fülkében.

A külső munkavégzéshez használt holmik, szerszámok tárolására azok a tárolóhelyek valók, amelyekhez a fülke jobb és bal oldalán lévő ajtócskák felnyitásával lehet elérni. Ezek felnyitása egyébként rendkívül trükkös: az ajtónyílás alsó küszöbén, a hátfal felé eső oldalon van egy-egy plomba az üléseknél, amelyeket egy picit meg kell húzni és így már fel is lehet őket nyitni.

Természetesen a fülke szélvédője és oldalablakai teljesen elfüggönyözhetők, így még nappal is éjszakai sötétséget lehet teremteni egy-egy pihenő érdekében. Nagy segítség, hogy nem csak az alsó, hanem a felső ágy környezetében is vannak egy-egy fakk. Ezek nem túl mélyek, de egy-egy könyv, vagy számlatömb azért elfér bennük. A magunkkal hozott ennivaló elköltésére pedig ott az anyós ülés előtt lévő asztalka, amit a műszerfal burkolatából lehet kihajtogatni. Scania minőséget dicséri, hogy fém asztalról van szó.

Technika

Amikor az ember szembe végig fut a vonatón, akkor arra gondol, hogy vajon mennyi plusz súlyt cipel a 45R alapjául szolgáló Scania F950-es alváz? Nos, a modell önsúlya 11 050 kilogramm, amiből 3,6 tonnát tesz ki az akkumulátorok súlya. Az első tengely 9 tonnás, a második pedig 11,5 tonnás maximális terheléssel rendelkezik.

Ebben a vontatóban maximális mennyiségű, hat darab NMC-kémiájú akkumulátor-csomag található. Az összkapacitás így eléri a 624 kWh-ot, aminek körülbelül 75 százaléka használható fel. 40 tonnás össztömeg esetén a Scania 390 km-es hatótávot ígér ebben a konfigurációban, vagyis körülbelül akkora távolság tehető meg vele, mint mondjuk egy nagyobb méretű elektromos furgonnal. Műszakilag viszont a vontatót 64 tonnás maximális össztömegre hitelesítették. A Northvolt-cellás akksik akár 1,3 millió kilométeres futásteljesítményre (korábban 1,5 millió kilométert kommunikáltak) is képesek a Scania szerint, vagyis a 45R olyan vontató, amit sokáig lehet használni.

A hajtáslánc másik fő komponense az EM C3-6 hajtómű, ami tavaly mutatkozott be. Ez, a 450 kW (610 lóerős) csúcsteljesítménnyel rendelkező egység lényegében három darab állandó mágneses szinkronmotort takar. A Scania szerint ez tulajdonképpen a legendás V8-as elektromos megfelelője.

Az egységhez egy hatfokozatú GE281 típusú váltó tartozik. Ennél az ötödik lényegében direkt fokozat, ami azt jelenti, hogy lényegében nem történik nyomatékmódosítás. A dupla bemeneti tengely révén pedig sebességváltás közben továbbra is „hajtást kaphat a jármű”, mert míg két elektromotor hajtja a járművet, addig a harmadik szinkronizálja a következő fokozatot.

A vontatót a Scania egyszeres áttételű, R756 típusú hátsó tengelyével szerelték, ami optimalizált hídáttételi tartománnyal büszkélkedhet (1,95 és 4,11). Az 45R esetében a hátsó tengely 3,36:1 áttétellel rendelkezik. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 10 centivel nagyobb a tengelytávolsága egy dízel üzemű R450-eshez képest, mivel a 45R-es nél a mellső és a hátsó tengely közötti távolság 4150 mm.

További előnye, hogy 27 kilogrammal könnyebb az R780-as tengelyhez képest, az alacsonyabb súrlódású csapágyak, a hipoidfogazású haránthajtás kisebb tengelyvonal-eltolása és mérsékelt olajkenési veszteség jellemzi. Összességében ez a konstrukció hozzájárul a hosszabb műszaki élettartamhoz.

Vezetés

Egy ilyen monstrummal az elindulási procedúra valamelyest tovább tart, mint mondjuk egy személyautó esetében. Na, nem azért, mert technikai korlátai lennének, hanem azért, mert a felrakó, vagy lerakó helyez vezető utat meg kell tervezni. Ebben nagy segítségünkre lehet a beépített GPS, amely a súlykorlátokat is tudja, de akár a saját okostelefonunkat is tükrözhetjük az infotainment rendszer kijelzőjén. A kamion körülbelül 36-37 tonnás össztömeget tett ki a félpótban lévő ballasztsúllyal együtt. Ez ugyan nem a 40 tonna, de mégsem üres levegőt szállítani.

A műszeregység szerint elindulás előtt 430 kilométeres hatótáv állt rendelkezésre és az akkumulátorok 85 százalékos töltöttségen álltak. A tesztútvonal a Scania biatorbágyi telephelye és a székesfehérvári Alba Aréna közötti távolságot ölelte fel. Ezt, a körülbelül 110 kilométeres utat 15 perces pihenővel bő két óra alatt sikerült megjárni. A forgalom viszonylag gyér volt, mert augusztus végén már nem igazán akadtak nyaralásra indulók az autópályán. A külső hőmérséklet viszont még a csúcson volt, közel 30 fokos meleg tombolt, ami miatt a légkondit folyamatosan kellett járatni.

Végül visszaérve a biatorbágyi telephelyre 62%-os akkutöltöttséget, valamint még 310 km-es fennmaradó hatótávot írt ki a műszeregység. Az átlagfogyasztás – szintén a komputer szerint – 103,3 kWh/100 km-re jött ki. Ez icipicit magasabb volt, mint az elindulás előtti érték, de a műszeregység 97%-ra értékelte a vezetést a gazdaságossági szempontok alapján. Nehéz megmondani, hogy ez mekkora költség, hiszen háztartási árammal ez 70 Ft/kW nagyjából 7200 forint száz kilométerre vetítve, de ha közterületi tölrőkénél akár 400 Ft is lehet, ami viszont valamivel több mint negyvenezer forintos összeg jön ki.

A Scania 45R kezelése megegyezik egy hasonló konfigurációval rendelkező dízeles társáéval. Pont annyira könnyű vezetni, mint más automata váltós kamiont. Ami lényeges különbség, hogy a nagy össztömeg ellenére ez a vontató mintha gyorsabban lendületbe jönne az elindulást követően. Dinamikusan gyorsul, a váltások között nincs nyomatékvisszaesés, hasonlóan élénkebb, ahogy az elektromos személyautók is dinamikusabbak belsőégésű társiakhoz képest. Egy dízelhez képest nagyobb magabiztosságra neveli a sofőrt, mert ha odalép ennek, akkor bizony a 45R felhúzza a szoknyáját és szaladni kezd. A hasonlat persze képletes, mert igazából a mind a vontató, mind a félpót „szoknyái” a helyén maradnak.

Menet közben a sofőr munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint például holttérfigyelő asszisztens. Ez audio és vizuális hangjelzésekkel figyelmezteti a sofőrt, ha jobb, vagy bal oldalon jármű halad el mellette. Amennyiben ilyenkor kitesszük az irányjelzőt, abban az esetben az A-oszlopokon lévő LED-csíkok narancssárgáról pirosra váltanak, így segítve a sofőrt abban, hogy elkerülje az ütközést. Ezen a kamionon hagyományos tükrök szerepeltek, ám ennek dacára nincs igazán komoly szélzaja autópályán.

Mivel ezt a vontatót ötfokozatú retarderrel szerelték, így nem kell a féket taposni akkor, ha lassítani akar az ember. A retarderrel történő lassítás esetén ráadásul az akkumulátorokat is lehet menet közben tölteni. A kamion kifejezetten hatékonynak mondható ezen a téren, egy hosszabb lejtőn ugyanis akár 3 százalékot is hozzá lehet adni az akkutöltöttséghez. Kormányzása rendkívül precíz, emellett erőkifejtés nélkül lehet vele manőverezni, ami jól jön akkor, amikor a sofőrnek sokat kell korrigálnia a rámpára való tolatásnál. Mivel a rögzítőfék is elektronikus, így azzal sem kell bajlódni, a motor leállítása után automatikusan aktiválódik.

Összegzés

A Scania 45R az a vontató, amire korábban azt mondták sokan, hogy lehetetlen megcsinálni. A Scania megtette, mert olyan nyergest épített, ami már regionális áruszállításra is alkalmas lehet, de rövidebb nemzetközi fuvarokra is bevethető, hiszen Budapestről el lehet vele gurulni Bécsig, vagy Pozsonyig is akár. Ugyan a gleccserek olvadását már nem lehet vele megállítani, de az áruszállítás ökológiai lábnyomát lehet vele mérsékelni, hiszen lokálisan nem bocsájt ki szén-dioxidot, zöld árammal tankolva pedig még kedvezőbb érték érhető el.

A Scania nem arról ismert, hogy olyan technológiába fektetne, aminek ne lenne jövője. A cég nagyon tudatosan, évtizedek óta dolgozik alternatív hajtásláncokkal. Bár a legendás V8-as motorjának továbbra is lesz létjogosultsága a faszállításnál, illetve építőipari alkalmazásoknál, a 45R után elmondható, hogy egyre inkább kiszorulhatnak a dízel változatok regionális és távolsági áruszállításból. Utóbbi terén leginkább a megawatt töltés hozhatja el az áttörést, a Northvolt akksik futásteljesítménye és élettartama már most is ígéretes jövő elé állítja Scania villanykamionjait.