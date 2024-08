A Karsan bejelentette, hogy immáron Svájcban is megjelenhet az önvezető autóbuszával, az e-Atakkal. Az újdonság decemberben érkezhet meg Arbonba és várhatóan jövő év elejétől szállíthat utasokat a település történelmi város részében.

Az önvezető e-Atak egy 2,2 kilométer hosszú, nyolc megállóval rendelkező útvonalon fog közlekedni Arbon központja és a Saurer Werk két új lakónegyede között. Ez a jármű lesz Svájc első automatizált, önvezető autóbusza, de egyelőre 30 km/órás sebességnél többel nem mehet a kicsinyke autóbusz. Az autonóm e-Atak számos LiDAR-érzékelővel van felszerelve, amelyek a jármű különböző pontjain helyezkednek el. A homlokfalán elhelyezett fejlett radartechnológia, továbbá a nagy felbontású képfeldolgozási képességekkel rendelkező RGB-kamerák kellő biztonságot nyújtanak.

A 4-es szintű önvezetést kínáló busz akár 40 m/órás sebességgel is képes lenne haladni. A jármű bármilyen időjárási körülmények között, így nappal, vagy éjszaka, esőben, vagy havazásban is képes elvégezni a rá bízott feladatokat. Teljes mértékben helyettesíti az élő munkaerőt, mivel saját maga végzi el a megállóba történő beállást, az utascserét, a gyorsítást, vagy lassítást. Figyel a keresztirányú forgalomra és a közlekedési lámpákra is. Svájc azért szavazott ennek a típusnak bizalmat, mert korábban már kedvező tapasztalatokra tettek szert 23 darab e-Jest típusú elektromos Karsan midibusszal.

Az önvezető e-Atak azzal írt történelmet korábban, hogy 1,5 éven keresztül közlekedett egy öt kilométeres úton az amerikai Michigan Állami Egyetemen. A modell azóta máshol is megjelent. A norvégiai Stavanger városában az önvezető e-Atak 2022 óta szállítja az utasokat. A Karsan összesen eddig hat különböző helyszínen vágott bele önvezető buszokkal kapcsolatos projektekbe. Az USA és Norvégia után Franciaországban, Romániában, Törökországban és Finnországban helyezett forgalomba ilyen buszt. Ennek során mintegy 80 ezer kilométernyi vezetési tapasztalatra tett szert és mintegy 30 ezer utast szállított.