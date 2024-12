Fernando Alonso ugyan már kétszer is elbúcsúzott a McLarentől – 2007-ben egyetlen szezont követően, igen rossz szájízzel, 2018 végén csalódottan, kiégve, az F1-ből is távozva –, tavaly óta pedig az Aston Martin versenyzője, de így is jó viszony ápol a wokingi alakulat vezérével, Zak Brownnal.

Az amerikai meg is hívta év végi „lazítós” privát pályanapjára, melynek keretében Brown gyűjteményének jó néhány darabját meghajtották a Motorland Aragon pályán, köztük egy Ayrton Senna idejéből származó Forma-1-est is.

Season’s done, so time for some fun on track in Spain with @alo_oficial in my 1976 Australian Touring Car Championship-winning DeKon Monza, 5 x IMSA-winning 1989 TWR Jaguar XJR-10, and my 2011 Holden Commodore that won the Bathurst 1000 with my team at the time, Walkinshaw… pic.twitter.com/PrbSwdVsRQ

— Zak Brown (@ZBrownCEO) December 18, 2024