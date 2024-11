Nem csak pilótaként lehet jól keresni a Forma-1-ben: az istállók irányítói is szép summát vihetnek haza, nem véletlen, hogy a költséglimitbe nem számítanak bele a topvezetők fizetései. Bajban is lenne a Red Bull, ha Christian Horner gázsiját is az éves költségvetéshez kellene írniuk: a brit szakember

tavaly 8,92 millió fonttal (4,35 milliárd forinttal) gazdagodott,fizetése 11 százalékkal nőtt 2022-höz képest a legfrissebb céges adatok szerint.

Az energiaitalosoknak jól sikerült a 2023-as év, a 22 futamból 21 behúzása pozitívan hatott a fizetésekre. Helmut Markóé például még meredekebben emelkedett: 3,5 millióról 7 millióra, átszámítva 3,4 milliárd forintra nőtt a Red Bulltól kapott gázsija.

A Forma-1-es csapatfőnökök közül Horner bére a legnagyobb, a legtöbb pénzt azonban nem ő viszi haza. Toto Wolff a Mercedesnél ugyanis 6 millió fontosra becsült fizetése kiegészül a csapat tulajdonrésze után járó osztalékkal is, így már évente 25 millió fonttal (12,2 milliárd forinttal) gyarapodik a bankszámlája. Nem is csoda, hogy felkerült a Forbes listájára, vagyona dollármilliárdos már.

Toto Wolffot egyedül Zak Brown taszíthatná le erről a trónról. A korábban csapatfőnöki posztot is betöltő, de inkább a háttérbe húzódó McLaren-vezér szintén a résztulajdonosságának köszönheti, 26,4 millió fontos (12,8 milliárd forintos) tavalyi jövedelmét. Neki kifejezetten jól jött a McLaren formajavulása, bár azt gondoljuk, hogy a korábbi 9 millió fontos bevételével sem volt elégedetlen az amerikai.